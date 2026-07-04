Así quedaron los cruces de octavos del Mundial 2026 tras las clasificaciones de España, Portugal y Suiza

Es tiempo de descuento y el Mundial 2026 ingresó en su etapa más apasionante con la disputa de los 16avos de final y el cuadro de los octavos comenzó a tomar forma tras una jornada cargada de emociones. España, Portugal y Suiza sellaron sus boletos y ya conocen el camino que deberán recorrer en busca del título.

Uno de los cruces más esperados será el que protagonizarán España y Portugal, dos candidatos que superaron con éxito la primera instancia eliminatoria y ahora animarán un clásico ibérico con un lugar en cuartos de final en juego.

Portugal consiguió una trabajada clasificación tras dejar en el camino a Croacia en un partido muy disputado, mientras que España resolvió su serie con autoridad y avanzó sin mayores sobresaltos.

Otra de las selecciones que festejó fue Suiza, que también aseguró su lugar entre los 16 mejores y continúa alimentando el sueño de hacer historia en la Copa del Mundo.

Entre las grandes sorpresas de esta fase aparece Paraguay, que eliminó a Alemania en la definición por penales luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro enfrentará ahora a Francia, otro de los candidatos al título.

Por su parte, Brasil sufrió más de la cuenta para derrotar 2 a 1 a Japón gracias a un agónico gol de Gabriel Martinelli y ahora se medirá con Noruega por un lugar en los cuartos de final.

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La selección de Canadá también avanzó tras vencer por la mínima a Sudáfrica, mientras que Marruecos volvió a sorprender al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales.

En otro de los encuentros destacados, Inglaterra revirtió un duro partido ante República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane y se clasificó para enfrentar a México.

Además, Bélgica protagonizó una remontada inolvidable ante Senegal. Perdía 2 a 0, logró igualarlo y terminó imponiéndose 3 a 2 en el tiempo suplementario para citarse con Estados Unidos, que eliminó a Bosnia.

En tanto, la Selección argentina afrontó su compromiso frente a Cabo Verde con la posibilidad de meterse en los octavos de final. Antes del inicio del encuentro ya sabía que, en caso de avanzar, enfrentará a Egipto, que eliminó a Australia por penales y logró por primera vez en su historia clasificarse a esa instancia.

Así quedaron los cruces de octavos de final

Francia vs. Paraguay

Brasil vs. Noruega

Inglaterra vs. México

Estados Unidos vs. Bélgica

España vs. Portugal

Argentina o Cabo Verde vs. Egipto

Resta definirse los dos cruces correspondientes a las llaves que todavía no finalizaron.

Con varios candidatos todavía en carrera y algunas selecciones revelación que siguen dando pelea, el Mundial 2026 promete unos octavos de final de alto voltaje rumbo a la definición del campeonato.