Argentina sufrió, venció a Cabo Verde en un partidazo y avanzó a octavos del Mundial 2026

Anuncio
Sábado 4 de julio |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ BUENOS AIRES: 6°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 8 km/h · Hum. 81% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ CABA: 6°C · Sensación 3°C · Cubierto · Viento 7 km/h · Hum. 77% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ LA PAMPA: 3°C · Sensación -1°C · Mayormente despejado · Viento 9 km/h · Hum. 70% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ CHACO: 9°C · Sensación 6°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 67% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ CóRDOBA: 5°C · Sensación 1°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 73% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ SANTA FE: 6°C · Sensación 3°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 76% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ ENTRE RíOS: 6°C · Sensación 2°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 70% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ MENDOZA: 1°C · Sensación -2°C · Cubierto · Viento 3 km/h · Hum. 81% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ SAN JUAN: 2°C · Sensación -0°C · Cielo despejado · Viento 2 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ SAN LUIS: 5°C · Sensación 2°C · Mayormente despejado · Viento 3 km/h · Hum. 77% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ LA RIOJA: 6°C · Sensación 3°C · Parcialmente nublado · Viento 5 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ CATAMARCA: 9°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 13 km/h · Hum. 67% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ TUCUMáN: 6°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 3 km/h · Hum. 85% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 7°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 6 km/h · Hum. 67% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ SALTA: 0°C · Sensación -2°C · Cubierto · Viento 5 km/h · Hum. 100% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ JUJUY: 2°C · Sensación -1°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 100% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ CORRIENTES: 9°C · Sensación 6°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 71% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ MISIONES: 9°C · Sensación 7°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 69% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ FORMOSA: 10°C · Sensación 7°C · Parcialmente nublado · Viento 8 km/h · Hum. 73% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ NEUQUéN: 4°C · Sensación 1°C · Cubierto · Viento 7 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ RíO NEGRO: 2°C · Sensación -3°C · Cielo despejado · Viento 14 km/h · Hum. 77% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ CHUBUT: 4°C · Sensación -2°C · Cubierto · Viento 20 km/h · Hum. 72% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.456,00 · Venta $1.507,00 ☁ SANTA CRUZ: -0°C · Sensación -4°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 95% DÓLAR BLUE: Compra $1.482,00 · Venta $1.515,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: -2°C · Sensación -5°C · Parcialmente nublado · Viento 5 km/h · Hum. 85%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Deportes | julio 3, 2026

Argentina sufrió, venció a Cabo Verde en un partidazo y avanzó a octavos del Mundial 2026

La Scaloneta ganó 3-2 en el alargue con goles de Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero. Ahora enfrentará a Egipto por…
Por María Elías

No fue fácil, la Selección argentina sufrió más de la cuenta, pero consiguió el objetivo. En un encuentro cargado de tensión y emociones, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto.

El conjunto nacional encontró la ventaja a los 28 minutos del primer tiempo gracias a una genialidad de Lionel Messi, que controló un largo pase de Lisandro Martínez dentro del área y definió con categoría ante la salida del arquero Vozinha para poner el 1-0.

Sin embargo, el seleccionado africano no bajó los brazos y logró la igualdad a los 13 minutos del complemento por intermedio de Deroy Duarte, aprovechando un momento de desconcierto del equipo argentino.

Anuncio

A partir de allí comenzó un verdadero ida y vuelta. Argentina buscó el triunfo durante el resto del tiempo reglamentario, pero se encontró una y otra vez con las grandes intervenciones de Vozinha, que llevó la definición al alargue.

En el inicio del tiempo suplementario volvió a aparecer la pelota parada. Tras un córner ejecutado por Messi, Lisandro Martínez controló el balón dentro del área y sacó un potente remate para marcar el 2-1.

La alegría duró poco. Apenas diez minutos más tarde, Sidny Cabral sorprendió con un verdadero golazo desde afuera del área y estableció el 2-2, devolviendo la incertidumbre a la definición.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a los penales, otra vez la fórmula del balón detenido le dio resultado a la Albiceleste. A los cinco minutos del segundo tiempo suplementario, Messi envió un córner preciso y Cristian “Cuti” Romero ganó de cabeza en el primer palo para convertir el 3-2 definitivo.

En los minutos finales apareció la figura de Emiliano “Dibu” Martínez, que sostuvo la ventaja con dos atajadas decisivas frente a los últimos intentos de Cabo Verde.

Con este triunfo, Argentina dejó atrás un durísimo examen frente a una de las revelaciones del torneo y se metió entre los 16 mejores del Mundial. En la próxima instancia tendrá un nuevo desafío ante Egipto, que eliminó a Australia por penales y buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Anuncio
En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo