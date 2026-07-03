Argentina sufrió, venció a Cabo Verde en un partidazo y avanzó a octavos del Mundial 2026

No fue fácil, la Selección argentina sufrió más de la cuenta, pero consiguió el objetivo. En un encuentro cargado de tensión y emociones, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto.

El conjunto nacional encontró la ventaja a los 28 minutos del primer tiempo gracias a una genialidad de Lionel Messi, que controló un largo pase de Lisandro Martínez dentro del área y definió con categoría ante la salida del arquero Vozinha para poner el 1-0.

Sin embargo, el seleccionado africano no bajó los brazos y logró la igualdad a los 13 minutos del complemento por intermedio de Deroy Duarte, aprovechando un momento de desconcierto del equipo argentino.

A partir de allí comenzó un verdadero ida y vuelta. Argentina buscó el triunfo durante el resto del tiempo reglamentario, pero se encontró una y otra vez con las grandes intervenciones de Vozinha, que llevó la definición al alargue.

En el inicio del tiempo suplementario volvió a aparecer la pelota parada. Tras un córner ejecutado por Messi, Lisandro Martínez controló el balón dentro del área y sacó un potente remate para marcar el 2-1.

La alegría duró poco. Apenas diez minutos más tarde, Sidny Cabral sorprendió con un verdadero golazo desde afuera del área y estableció el 2-2, devolviendo la incertidumbre a la definición.

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Cuando el encuentro parecía encaminarse a los penales, otra vez la fórmula del balón detenido le dio resultado a la Albiceleste. A los cinco minutos del segundo tiempo suplementario, Messi envió un córner preciso y Cristian “Cuti” Romero ganó de cabeza en el primer palo para convertir el 3-2 definitivo.

En los minutos finales apareció la figura de Emiliano “Dibu” Martínez, que sostuvo la ventaja con dos atajadas decisivas frente a los últimos intentos de Cabo Verde.

Con este triunfo, Argentina dejó atrás un durísimo examen frente a una de las revelaciones del torneo y se metió entre los 16 mejores del Mundial. En la próxima instancia tendrá un nuevo desafío ante Egipto, que eliminó a Australia por penales y buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.