Ganó Argentina, estallaron los memes: Speed, la “macumba” y las cargadas en redes
El partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 no solo se vivió con intensidad dentro de la cancha. Como suele ocurrir cada vez que juega la Scaloneta, las redes sociales explotaron con una avalancha de memes, chicanas y reacciones que tuvieron como gran protagonista a Lionel Messi.
El capitán argentino abrió el marcador con un gol de enorme categoría, tras un control exquisito y una definición por encima del arquero Vozinha. La jugada se volvió viral en cuestión de segundos y los usuarios de X, Instagram y TikTok no tardaron en llenar las redes de elogios y bromas.
Uno de los memes más compartidos recuperó la clásica frase de Alfio “Coco” Basile: “Tenés que cerrar el estadio, los genios hacen eso”, para describir la obra de arte del rosarino.
Otros usuarios destacaron la presencia de Messi desde la entrada en calor, asegurando que el capitán transmitía “aura” y “mística” apenas pisó el campo de juego junto al resto del plantel argentino.
Sin embargo, el clima cambió cuando Cabo Verde alcanzó el empate en el segundo tiempo. La igualdad despertó otra ola de publicaciones, muchas de ellas vinculadas al supuesto “maleficio africano” que algunos hinchas comenzaron a mencionar en tono de broma.
Frases como “Messi contra la macumba de Cabo Verde” o pedidos para que “las brujas activen todos sus poderes a favor de la Scaloneta” rápidamente se ubicaron entre los posteos más compartidos del encuentro.
Otro de los protagonistas de la noche fue el arquero Vozinha, que respondió con varias atajadas importantes y también inspiró una gran cantidad de memes. Muchos usuarios lo compararon con históricos guardametas y hasta bromearon con que se transformó en una muralla frente al ataque argentino.
Como ocurrió durante buena parte del Mundial, el streamer estadounidense IShowSpeed, reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, volvió a quedar en el centro de las redes. Desde una de las tribunas del Hard Rock Stadium siguió el partido con la camiseta de Cabo Verde.
Las cámaras captaron su incredulidad tras el golazo de Messi, mientras que minutos más tarde festejó con euforia el empate africano, reacción que rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios entre sus seguidores.
Además de los festejos y las cargadas, muchos usuarios aprovecharon la ocasión para recordar viejos discursos de Diego Maradona, mientras otros confesaron, entre bromas, que recién con este Mundial descubrieron la existencia de Cabo Verde.
Una vez más, el fenómeno Messi trascendió el resultado deportivo y convirtió a las redes sociales en un verdadero segundo estadio, donde millones de hinchas siguieron el partido a fuerza de memes, humor y reacciones en tiempo real.