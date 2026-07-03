Ganó Argentina, estallaron los memes: Speed, la “macumba” y las cargadas en redes

El partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 no solo se vivió con intensidad dentro de la cancha. Como suele ocurrir cada vez que juega la Scaloneta, las redes sociales explotaron con una avalancha de memes, chicanas y reacciones que tuvieron como gran protagonista a Lionel Messi.

El capitán argentino abrió el marcador con un gol de enorme categoría, tras un control exquisito y una definición por encima del arquero Vozinha. La jugada se volvió viral en cuestión de segundos y los usuarios de X, Instagram y TikTok no tardaron en llenar las redes de elogios y bromas.

JDKAKFJAKKDKSKAKSKDKDK

EL GOL QUE ACABA DE HACER MESSI

EL CONTROL Y DONDE LA PONE



TENES QUE CERRAR EL ESTADIO

LOS GENIOS HACEN ESOpic.twitter.com/lGsnOXN16A July 3, 2026

Uno de los memes más compartidos recuperó la clásica frase de Alfio “Coco” Basile: “Tenés que cerrar el estadio, los genios hacen eso”, para describir la obra de arte del rosarino.

⚽🇦🇷 Así es la entrada con más aura de la historia de la Selección, con Messi en el centro para salir a calentar contra Cabo Verde. MÍSTICA TOTAL 🐐🔥 pic.twitter.com/hMefaedZ1U — Julian Epherra (@julianepherra8) July 3, 2026

Otros usuarios destacaron la presencia de Messi desde la entrada en calor, asegurando que el capitán transmitía “aura” y “mística” apenas pisó el campo de juego junto al resto del plantel argentino.

Recomendado para ti Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy por los 16avos de final

MESSI CON LA MACUMBA DE CABO VERDE pic.twitter.com/bXcIzkBEbR — leonel (@leoneltudo) July 3, 2026

Sin embargo, el clima cambió cuando Cabo Verde alcanzó el empate en el segundo tiempo. La igualdad despertó otra ola de publicaciones, muchas de ellas vinculadas al supuesto “maleficio africano” que algunos hinchas comenzaron a mencionar en tono de broma.

Brujas activen todos sus poderes a favor de la scaloneta pic.twitter.com/T3VXM12FB8 July 3, 2026

Frases como “Messi contra la macumba de Cabo Verde” o pedidos para que “las brujas activen todos sus poderes a favor de la Scaloneta” rápidamente se ubicaron entre los posteos más compartidos del encuentro.

VOZINHA VS ARGENTINA pic.twitter.com/XvKVkKoI0z — Hater Report (@HaterReport) July 3, 2026

Otro de los protagonistas de la noche fue el arquero Vozinha, que respondió con varias atajadas importantes y también inspiró una gran cantidad de memes. Muchos usuarios lo compararon con históricos guardametas y hasta bromearon con que se transformó en una muralla frente al ataque argentino.

Recomendado para ti “Muchos de los que quieren cambiar el fútbol no pueden ni dirigir su club”: Di María explotó contra Milito

🚨| BREAKING: SPEED IS IN DISBELIEF AFTER CAPE VERDE JUST SCORED THE EQUALIZER AGAINST ARGENTINA 😱😱🇨🇻 pic.twitter.com/mWgodONQid — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 3, 2026

Como ocurrió durante buena parte del Mundial, el streamer estadounidense IShowSpeed, reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, volvió a quedar en el centro de las redes. Desde una de las tribunas del Hard Rock Stadium siguió el partido con la camiseta de Cabo Verde.

Las cámaras captaron su incredulidad tras el golazo de Messi, mientras que minutos más tarde festejó con euforia el empate africano, reacción que rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios entre sus seguidores.

yo no te puedo creer estos últimos sucesos de la scaloneta: pic.twitter.com/sOwF7ra6qm — day🇦🇷 (@grantsdebility) July 3, 2026

Además de los festejos y las cargadas, muchos usuarios aprovecharon la ocasión para recordar viejos discursos de Diego Maradona, mientras otros confesaron, entre bromas, que recién con este Mundial descubrieron la existencia de Cabo Verde.

Una vez más, el fenómeno Messi trascendió el resultado deportivo y convirtió a las redes sociales en un verdadero segundo estadio, donde millones de hinchas siguieron el partido a fuerza de memes, humor y reacciones en tiempo real.