Shakira volvió a alentar a la Selección y celebró el gol de Messi ante Cabo Verde

La cantante colombiana Shakira volvió a acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026 y asistió este viernes al Hard Rock Stadium de Miami para presenciar el cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final.

La artista llegó al estadio junto a sus hijos Milan y Sasha y ocupó uno de los palcos desde donde siguió el encuentro. Su presencia no pasó inadvertida y las cámaras la enfocaron en distintos momentos del partido.

El momento más celebrado llegó cuando Lionel Messi abrió el marcador para la Selección. Tras el gol del capitán argentino, Shakira sonrió, aplaudió y festejó la conquista, una imagen que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

No es la primera vez que la cantante acompaña al equipo de Lionel Scaloni durante esta Copa del Mundo. Días atrás también había estado presente en el encuentro frente a Austria, correspondiente a la fase de grupos, donde se mostró muy atenta al desarrollo del partido.

Con el correr del torneo, Shakira se convirtió en una de las figuras internacionales que más presencia tuvo en las tribunas, donde compartió espacio con miles de hinchas argentinos que coparon Miami para alentar a la Albiceleste.

La relación de la colombiana con el fútbol lleva más de una década. Su nombre quedó ligado para siempre a los Mundiales gracias a “Waka Waka (This Time for Africa)”, la canción oficial de Sudáfrica 2010, y luego con “La La La”, uno de los himnos musicales de Brasil 2014.

Recomendado para ti Murió el Indio Solari a los 77 años: una leyenda del rock

En esta edición del Mundial también volvió a ser protagonista al interpretar “Dai Dai”, uno de los temas oficiales del certamen, que alcanzó el primer puesto entre las canciones más escuchadas de Spotify a nivel global.

Mientras la Selección busca avanzar en el torneo, la presencia de Shakira volvió a sumar un condimento especial a una noche en la que el protagonismo dentro de la cancha volvió a quedar en manos de Messi y la Scaloneta.