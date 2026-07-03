Histórico: Egipto eliminó a Australia por penales y logró una clasificación inédita en el Mundial 2026

Egipto escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística. Los Faraones derrotaron este viernes 4-2 en la definición por penales a Australia, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego, y se clasificaron por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo.

El conjunto africano mostró personalidad en el momento decisivo y acertó todos sus remates desde los doce pasos. Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid convirtieron para sellar una clasificación histórica que desató el festejo de jugadores e hinchas en el Dallas Stadium.

Con este resultado, Egipto se convirtió en otro de los equipos que avanzó por penales en el Mundial 2026, luego de que Paraguay eliminara a Alemania y Marruecos dejara en el camino a Países Bajos. En la próxima instancia enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Un partido cambiante

Egipto golpeó primero y se puso en ventaja a los 13 minutos del primer tiempo.

Tras una jugada de pelota parada, Omar Marmoush habilitó a Karim Hafez, quien envió un centro preciso para que Emam Ashour conectara un cabezazo y estableciera el 1-0.

Australia reaccionó rápido y estuvo cerca de abrir el marcador antes del gol egipcio, cuando Cristian Volpato sacó un potente remate desde afuera del área que se estrelló en el travesaño.

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En el segundo tiempo, el conjunto oceánico encontró la igualdad gracias a un desafortunado gol en contra.

A los 10 minutos del complemento, un tiro libre ejecutado por Aiden O’Neill terminó con un cabezazo involuntario de Mohamed Hany hacia su propio arco, dejando sin chances al arquero egipcio y decretando el 1-1.

Emociones hasta el final

Los dos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la clasificación antes de llegar a los penales.

Sobre el cierre del tiempo reglamentario, el arquero australiano Patrick Beach evitó el segundo gol egipcio al desviar un cabezazo de Rami Rabia.

En el tiempo suplementario también hubo emociones. Harry Souttar salvó nuevamente a Australia, mientras que Mohamed Salah desperdició una clara oportunidad para darle el triunfo a Egipto.

Finalmente, la historia se definió desde los doce pasos.

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La serie de penales

Australia comenzó con el pie izquierdo cuando Harry Souttar falló el primer remate.

Egipto aprovechó la ventaja inicial con el gol de Mahmoud Saber.

Después anotaron Jackson Irvine para Australia y Rami Rabia para Egipto.

Más tarde convirtió Awer Mabil, pero inmediatamente respondió Mohamed Salah, que ejecutó con autoridad.

La serie quedó prácticamente sentenciada cuando Lucas Herrington estrelló su disparo en el travesaño.

Con toda la presión sobre sus hombros, Hossam Abdelmaguid convirtió el penal decisivo para sellar el 4-2 y desatar el histórico festejo egipcio.

Egipto espera rival

Con esta clasificación, los dirigidos por Hossam Hassan alcanzaron por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo y mantienen vivo el sueño de seguir haciendo historia.

Ahora deberán esperar el resultado del partido entre Argentina y Cabo Verde para conocer a su próximo rival, con la ilusión de prolongar una campaña que ya quedó grabada entre las más importantes del fútbol egipcio.