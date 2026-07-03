Los fanáticos del automovilismo se preparan para un fin de semana de altísima velocidad y agenda cargada en la cuna de la Fórmula 1. En el programa Club Atlético Del Plata, conducido por Tiago Vidal junto a Vero, se repasaron los pormenores de las primeras sesiones oficiales en una mañana donde las bajas temperaturas invitan a armar planes bajo techo. Por lo tanto, el GP de Silverstone capturó toda la atención deportiva, especialmente por la expectativa que genera una nueva presentación de Franco Colapinto en el circuito de Sussex, donde el formato Sprint se sumará a una carrera corta en las primeras horas del sábado y obligará a los ingenieros de pista a ajustar los parámetros mecánicos contrarreloj.

Asimismo, las autoridades de la categoría confirmaron que la clasificación para la carrera Sprint ya quedó definida, delineando las posiciones en las que moverán los monoplazas. Por otra parte, Mateo Soria, quien además lleva adelante su podcast especializado Virtual Safety Car, remarcó que las características sumamente técnicas de GP de Silverstone -repleto de curvas veloces y sectores donde se transita a fondo-, jugarán un rol crucial en el desgaste de los componentes híbridos, obligando a los corredores a una gestión estratégica impecable.

La odisea de la batería en Alpine y el crecimiento de Franco

Durante la única sesión de prácticas libres, el piloto Pierre Gasly alzó la voz por radio para quejarse de que el monoplaza se comportaba de manera sumamente “impredecible” en los ingresos a las variantes rápidas. En la tanda cronometrada, Gasly logró rescatar la undécima colocación de largada, mientras que el argentino Franco Colapinto se ubicó en el decimocuarto casillero de la grilla para la competencia corta.

Soria detalló que el gran dolor de cabeza para Alpine radica en el sistema de recuperación de energía eléctrica. Al ser GP de Silverstone un circuito de curvas muy veloces y enlazadas como el mítico complejo de Maggots, Becketts y Chapel que desemboca en la recta del Hangar, los pilotos casi no tienen zonas de frenado fuerte para recargar las celdas. Si el auto no soluciona la entrega de potencia eléctrica desde el inicio, como ya les ocurrió en Grandes Premios anteriores donde largaron con las baterías vacías, la pérdida de velocidad final en las rectas los volverá presas fáciles frente al avance de rivales directos como los Racing Bulls.

Hamilton en GP de Silverstone, el liderazgo de Antonelli y el bajón de Leclerc

En la parte alta de la tabla de tiempos, la fisonomía del Gran Premio de Gran Bretaña mantiene su fetiche histórico con los referentes locales de la categoría. De este modo, la clasificación para la carrera Sprint determinó que el británico Lewis Hamilton partirá desde la pole position, seguido de cerca por la joven promesa y líder del campeonato mundial, Kimi Antonelli, reeditando un duelo generacional electrizante bajo la estructura de Mercedes y Ferrari. El podio de salida lo completará el neerlandés Max Verstappen.

“Lewis Hamilton es brillante en este circuito. Es el piloto que más veces ganó en GP de Silverstone con 9 triunfos, una completa locura, la maneja con los ojos cerrados. Es prácticamente el patio de la casa. Le des el auto que le des, Hamilton realmente te marca la diferencia ahí“, analizo Mateo Soria.

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Agregó que Hamilton se lo nota sumamente suelto, cómodo en su etapa con la escudería de Maranello y superando con holgura a Charles Leclerc, quien viene sufriendo un marcado estancamiento en su rendimiento y hoy se ubica fuera del top de la élite conductiva. Actualmente, el campeonato general de pilotos de la Fórmula 1 encuentra al joven de 19 años, Kimi Antonelli, al frente de la tabla con 171 unidades, escoltado por George Russell con 131 y Lewis Hamilton con 125 puntos. Más atrás aparecen Oscar Piastri (80), Lando Norris (79), Charles Leclerc (79) y Max Verstappen (73), mientras que el argentino Colapinto marcha en la duodécima posición con 16 unidades en su haber.

Finalmente, la actividad en pista continuará el sábado bien temprano con la disputa de la carrera Sprint a partir de las 8:00 horas, dándole paso posteriormente a la sesión clasificatoria para la carrera principal al mediodía (12:00 horas). El plato fuerte del fin de semana, la gran carrera dominical, se pondrá en marcha a partir de las 11:00 horas.

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