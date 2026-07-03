Los compromisos de prensa previos a los duelos de eliminación directa de la Copa del Mundo suelen estar enfocados en las planificaciones tácticas y el estado físico de los planteles. De este modo, la rueda de prensa oficial de la selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami tomó un rumbo completamente diferente y terminó sumida en un clima de extrema incomodidad. Por lo tanto, el director técnico Pedro Leitão Brito, conocido popularmente en el ambiente deportivo como “Bubista”, acaparó la atención de los medios al negarse a responder sobre la situación judicial de su principal figura. El hermetismo impuesto por el cuerpo de comunicación del equipo africano elevó la temperatura en la sala de conferencias a pocas horas del trascental partido de 16avos de final.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde

Por consiguiente, el intento de las autoridades de la delegación por disipar la polémica no hizo más que amplificar la repercusión del caso en las plataformas digitales y los portales de noticias internacionales. Asimismo, el estricto protocolo de preguntas implementado por el coordinador de prensa de Cabo Verde cortó de manera tajante el diálogo con los cronistas acreditados por la FIFA. Por otra parte, el silencio del entrenador dejó en evidencia la compleja encrucijada institucional que atraviesa el combinado nacional, intentando separar los compromisos competitivos del Mundial de una grave denuncia penal radicada en Oceanía que involucra al máximo referente histórico de su vestuario.

El duro cruce con los periodistas y el “asunto prohibido” en Miami

El altercado mediático se desencadenó sobre el cierre de la jornada de atención a los medios, cuando el periodista Julio Gomes, del medio Bandsports, consultó de forma directa sobre el estado anímico y mental del delantero de cara al partido ante la Scaloneta, teniendo en cuenta las revelaciones que salieron a la luz durante la semana. Ante la requisitoria, el técnico se llevó las manos a la cara y optó por el silencio absoluto, cediendo la palabra al encargado de prensa del plantel, quien interrumpió de inmediato el ida y vuelta para exigir un cambio de temática.

Fragmento de la conferencia de prensa de Cabo verde, cortesía de CORTA

Ante la insistencia del cronista por saber si la realidad extradeportiva del capitán se consideraba un tema estrictamente vetado para los canales oficiales, el vocero gubernamental de la delegación fue tajante al responder que, efectivamente, se trataba de un “asunto prohibido” en los micrófonos de la Copa del Mundo. A pesar de que los periodistas argumentaron que las consultas apuntaban al impacto que este escenario genera en la concentración de un futbolista determinante para la estructura del equipo titular, las autoridades se negaron a dar precisiones y dieron por finalizado el bloque de atención al público de manera anticipada.

Los detalles de la denuncia presentada ante la policía de Nueva Zelanda

La controversia en el seno de la selección de Cabo Verde cobró relevancia pública global tras la intervención formal de los comités de disciplina de la FIFA. La acusación fue radicada originalmente por una ciudadana brasileña que se desempeñaba como intérprete oficial durante un torneo amistoso internacional celebrado en territorio neozelandés a finales de marzo del corriente año.

El DT de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito

De acuerdo con las presentaciones policiales, el presunto abuso ocurrió en las instalaciones del hotel de concentración de la delegación africana. El informe forense de las clínicas especializadas locales constató la presencia de lesiones compatibles con el relato de la víctima. Pese a que se emitieron notificaciones formales solicitando la exclusión preventiva del deportista del certamen ecuménico, la federación de su país optó por mantenerlo dentro de la lista de convocados. El delantero disputó la totalidad de los encuentros de la fase de grupos y mantiene su estatus de pieza inamovible en el esquema titular del equipo que este viernes buscará la clasificación en el estado de la Florida.