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Deportes | julio 3, 2026

Histórico: Lionel Messi marcó un golazo ante Cabo Verde y agrandó su récord en los Mundiales

El capitán abrió el marcador en los 16avos de final del Mundial 2026 y estiró su impresionante marca como máximo…
Por María Elías

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Parece un hecho, Lionel Messi no para de sorprender y este viernes volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección argentina abrió el marcador frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 con una definición de enorme jerarquía y amplió un récord que lo consolida entre las máximas leyendas de la Copa del Mundo.

El tanto llegó a los 28 minutos del primer tiempo, cuando el rosarino controló con una técnica impecable una pelota complicada dentro del área y definió con enorme categoría ante la salida del arquero Vozinha, que nada pudo hacer para evitar el 1 a 0 de la Albiceleste.

La conquista desató la locura de los miles de argentinos presentes en el Hard Rock Stadium de Miami, que volvieron a ovacionar al capitán en una nueva noche mundialista.

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Messi sigue haciendo historia

Con este gol, Messi alcanzó los 20 tantos en Copas del Mundo, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador histórico de la competencia.

Además, el rosarino llegó a siete goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los principales candidatos a quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Su gran rival en esa pelea es el francés Kylian Mbappé, que suma 18 goles mundialistas en su carrera y continúa persiguiendo la marca del capitán argentino.

Durante esta Copa del Mundo, Messi mostró un nivel extraordinario. Marcó un hat-trick frente a Argelia, convirtió un doblete ante Austria y también anotó un espectacular tiro libre contra Jordania antes de volver a hacerse presente en el marcador frente a Cabo Verde.

Un especialista en partidos decisivos

El encuentro de este viernes también representó otro hito para el “10”.

El cruce ante Cabo Verde significó su decimotercer partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales, un registro que confirma su enorme protagonismo en las instancias decisivas con la camiseta de la Selección argentina.

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Desde su debut mundialista, Messi acumuló actuaciones memorables y sigue ampliando una carrera que ya lo ubica entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Con el gol en Miami, el capitán volvió a demostrar que, a sus 39 años, mantiene intacta su capacidad para resolver partidos importantes y alimentar la ilusión de todo un país que sueña con otra conquista mundial.

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