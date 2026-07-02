A horas del cruce frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni analizó el presente de la Selección argentina, destacó las virtudes del rival, elogió el gran momento de Francia, habló del apoyo de los hinchas y volvió a sembrar dudas sobre su futuro al frente del equipo nacional.

El entrenador brindó este jueves la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami y aseguró que ya definió la formación titular, aunque prefirió mantenerla en reserva hasta hablar con sus futbolistas.

Scaloni elogió a Cabo Verde

Lejos de minimizar al rival, el DT argentino remarcó que la selección africana llegó con méritos propios a la fase eliminatoria.

“Cabo Verde es un equipo que no ha perdido. Contra Arabia incluso mereció ganar. En los otros partidos sufrió un poco más, pero se defendió bien. Sale muy bien de contra. Es un buen equipo y no está acá de casualidad”, afirmó.

Scaloni recordó que el cuerpo técnico ya venía siguiendo de cerca a Cabo Verde porque aparecía como uno de los posibles rivales de Argentina.

“Ya lo habíamos analizado. No nos sorprende, sabemos que será un partido difícil”, agregó.

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El equipo ya está definido

Aunque evitó confirmar los once titulares, el entrenador aseguró que la decisión ya está tomada.

“Lo tengo decidido, pero primero se lo voy a decir a los jugadores”, explicó.

También se refirió a la competencia por el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

“Medina ha jugado y dio muestras de que está bien. Nico ya está recuperado y disponible. Eso es lo más importante”, señaló.

El apoyo de los hinchas argentinos

La presencia masiva de argentinos en Miami volvió a ser uno de los temas de la conferencia. Incluso, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, solicitó a la FIFA la liberación de nuevas entradas por la enorme demanda.

Scaloni valoró ese acompañamiento y aseguró que representa una motivación extra para el plantel.

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“La hinchada siempre fue un plus. Sentimos ese apoyo y para nosotros es un refuerzo, no una presión. Esperamos que nos acompañen una vez más y podamos darles una alegría”, sostuvo.

El calor, otro rival para Argentina

El partido se disputará durante la tarde estadounidense, en medio de una intensa ola de calor que afecta a varias ciudades del país.

Scaloni reconoció que las condiciones climáticas pueden influir en el desarrollo del encuentro.

“Era mejor jugar de noche porque el calor es terrible y el espectáculo seguramente no sea el mismo. Pero será igual para los dos equipos y no cambia nuestro planteo”, explicó.

El elogio a Francia

Consultado por las selecciones que mejor rendimiento mostraron hasta ahora en el Mundial, el técnico argentino puso el foco en Francia.

“Las selecciones que están son las que todos imaginaban. Francia está muy bien, España también. México hizo un gran partido y Colombia viene mostrando un gran nivel. Pero lo que hizo Francia es para tener en cuenta. Es un gran equipo”, destacó.

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Las declaraciones alimentan la posibilidad de un eventual cruce entre argentinos y franceses en las instancias decisivas del torneo.

La dependencia de Messi y el futuro de Scaloni

El entrenador también respondió sobre los seis goles convertidos por Lionel Messi en apenas tres partidos y descartó que exista una dependencia ofensiva del capitán.

“Leo hizo los goles, pero el equipo genera muchas situaciones. Que Lautaro también haya convertido ayuda mucho. Nos gustaría que marcaran todos, pero lo importante es que las ocasiones aparecen”, explicó.

Sobre su continuidad al frente de la Selección, Scaloni evitó dar definiciones, aunque dejó abierta la puerta para una futura conversación.

“De momento estoy acá, en el Mundial, y tengo contrato hasta diciembre. Después veremos. Nos sentaremos a hablar más adelante”, afirmó.

Además, fue consultado por la posibilidad de alcanzar el récord de 124 partidos de Guillermo Stábile como entrenador de la Selección.

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“Son muchos partidos para dirigir a la Selección. Tenemos la mejor predisposición para seguir, pero eso se verá cuando llegue el momento”, concluyó.