El sector de la ingeniería y la automoción europea asiste al desmantelamiento de uno de sus pilares tecnológicos más longevos. Serra Soldadura, firma nacida en Barcelona en 1934, cesó sus operaciones formales de manera definitiva en el transcurso de este año. Por lo tanto, la planta que durante casi un siglo fabricó la maquinaria pesada con la que se ensamblaron y soldaron los automóviles de marcas líderes en todo el continente detuvo por completo su producción industrial. El colapso final se desencadenó tras una subasta de liquidación que no atrajo a ningún comprador interesado en adquirir las unidades productivas como un bloque único.

Reclamo de Serra Soldadura

Por consiguiente, la resolución del proceso concursal causó una profunda indignación y sorpresa en el entramado laboral catalán. Asimismo, las estimaciones previas del administrador judicial sugerían la existencia de hasta una decena de corporaciones interesadas en reflotar la compañía, lo que alimentaba las esperanzas de continuidad. Por otra parte, la inacción de los inversores aceleró la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo masivo, lo que dejó a 180 operarios directos de la planta de la Zona Franca sin ninguna alternativa inmediata y forzó la intervención de las centrales obreras en los tribunales correspondientes.

El origen del conflicto corporativo y la estrategia de la matriz Aernnova

Serra Soldadura

El trasfondo económico que motivó el cierre de una empresa emblemática e internacional se originó por un giro en la conducción de su grupo controlador. La multinacional vasca Aernnova Aerospace, propietaria de la firma desde el año 2008, impulsó un concurso de acreedores voluntario sobre Serra Soldadura tras dictaminar que la filial catalana no tenía cabida en su plan estratégico global proyectado para el período 2026-2028, descendiéndose por completo de sus resultados financieros y operativos.

Ante este panorama, los delegados sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) denunciaron con firmeza la decisión patronal, sosteniendo que “la metalúrgica funcionaba correctamente y con una producción todavía en marcha al momento de la liquidación”. Desde la central obrera señalaron que la empresa había cerrado el año fiscal 2023 con una facturación sólida de 70 millones de euros anuales, atendiendo a gigantes del sector como Stellantis, Ebro o Airbus, y exportando su tecnología a filiales en Francia, Portugal y Brasil. Por este motivo, los representantes afirmaron que la situación actual es consecuencia exclusiva de decisiones empresariales erróneas que situaron a la firma en un escenario crítico de manera artificial.

La respuesta de los damnificados no se hizo esperar una vez que se constató que la licitación del 20 de mayo había quedado vacía. Al día siguiente de la subasta desierta, cerca de un centenar de trabajadores de Serra Soldadura viajaron hasta el País Vasco para iniciar medidas de fuerza directas, concentrándose primero ante la sede central de Aernnova Aerospace en la localidad de Miñao Gutxia, en Álava, y trasladando luego el reclamo ante las puertas del Parlamento Vasco para visibilizar la pérdida de empleo calificado y buscar el respaldo de los bloques políticos.

Un margen ajustado para salvar la producción y el empleo

La estrategia de los trabajadores se centró en aprovechar un acotado margen de tiempo para intentar revertir el cese definitivo de la actividad. Los operarios y sus asesores legales buscaron reunirse de urgencia con los actores que inicialmente habían mostrado intenciones de compra para explorar vías alternativas que permitieran incrementar el interés comercial y hacer efectiva la adquisición de la empresa antes del vencimiento de los plazos legales establecidos.

Las comisiones internas contaron con un periodo de nueve días para agotar estas instancias de diálogo, fijándose una fecha límite inicial, aunque con la posibilidad técnica de admitir prórrogas en caso de consolidar propuestas firmes por la totalidad de la estructura. Sin embargo, la falta de ofertas que garantizaran la absorción de la plantilla completa terminó por sepultar la continuidad de la fábrica de soldadura industrial más querida del sector, clausurando una trayectoria de noventa y dos años de desarrollo tecnológico en España.