El mundo del espectáculo está que arde con un nuevo capítulo de crisis en una de las parejas que más rating y clics genera en el país. De este modo, la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi entró en zona de turbulencia pesada tras una discusión doméstica que terminó con la actriz mudándose de inmediato. Por lo tanto, los rumores de separación definitiva corren como reguero de pólvora y ya salieron a la luz los detalles del tremendo portazo que dio la intérprete para alejarse del delantero en medio de un clima insostenible.

La China Suárez con Mauro Icardi

Por consiguiente, las alarmas de la farándula se encendieron por completo al conocerse los últimos movimientos de los protagonistas en los barrios privados de zona norte. Asimismo, la data dura indica que la actriz no dudó en cargar a sus dos hijos menores, meter lo básico en unos bolsos y llevarse a uno de sus perros para marcar la cancha. Por otra parte, fue la panelista Yanina Latorre quien tiró la bomba en el ciclo Sálvese Quien Pueda, asegurando que el detonante de todo este lío son los sospechosos mensajes que el futbolista anduvo mandando de espaldas a su pareja.

De izquierda a derecha: Mauro Icardi, China Suárez, Ekaterina Ojeda y Yanina Latorre

Los motivos de las peleas

El foco del incendio empezó en el exclusivo boliche Tequila, donde una salida nocturna del futbolista desató los primeros reproches. De acuerdo con lo que contaron en los programas de chimentos, la cosa pasó a mayores en los últimos días cuando la China Suárez descubrió que Icardi andaba queriendo conseguir, a través de un conocido, el contacto de Ekaterina Ojeda, la estudiante que quedó pegada en la polémica inicial. Esto derivó en un pase de facturas a los gritos dentro de la casa que dinamitó la convivencia.

María Eugenia “China” Suárez

Para colmo, la confirmación de que la cosa viene en serio llegó cuando los vecinos de Nordelta fotografiaron al jugador paseando por el centro comercial del country abrazado únicamente a sus hijas. El detalle llamó la atención de todos porque la pareja solía moverse en bloque y mostrarse inseparable en cada salida familiar. Tras la pelea, la China Suárez se refugió en la casa que se compró el año pasado en el barrio cerrado San Jorge, donde ya arrancó una rutina súper tranqui y perfil bajo: almuerza con los nenes, camina por el barrio y charla de lo más bien con los vecinos para bajar los decibeles.

Quién es Ekaterina Ojeda, la joven de 20 años atrapada en el barro mediático

Ekaterina Ojeda

El nombre que terminó de romper la paz en la casa de Nordelta pertenece a una chica que no tiene nada que ver con las cámaras de televisión ni las alfombras rojas. Según lo que se lee en sus perfiles públicos, Ojeda tiene veinte años, es oriunda de Garín y está cursando el primer año de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Finalmente, este tremendo revuelo mediático le dio una explosión terrible en sus redes sociales, donde sumó más de cuarenta mil seguidores en Instagram de un día para el otro. Aunque la chica decidió borrar todas las fotos de su feed y guardarse al archivo para esquivar el hate, la curiosidad de la gente se mudó directo a sus historias destacadas, repletas de postales cotidianas con amigas, y salidas de fin de semana. Hasta ahora, ni la actriz ni el futbolista salieron a dar la cara o meter un comunicado para aclarar si la separación es definitiva o si hay chances de reconciliación.