La guerra mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el delantero lanzara un duro posteo en redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda recogió el guante- “fuiste muy cornudo”, le dijo- y respondió con una catarata de mensajes cargados de ironía y fuertes acusaciones.

El enfrentamiento se produjo pocas horas después de que Icardi compartiera una imagen de Latorre disfrazada de payaso junto a una frase que generó un fuerte revuelo en las redes sociales.

La explosiva respuesta de Yanina Latorre

Lejos de esquivar la polémica, Yanina utilizó sus historias de Instagram para contestarle al futbolista y comenzó apuntando contra el video que Mauro publicó junto a Eugenia “la China” Suárez, en el que ambos aparecen jugando e imitando a unos tigres.

“Estos dos me dan vergüenza ajena. Las boludeces que le hace hacer. ¡Dios! Igual gracias, China, estás pendiente de todo lo que cuento”, escribió la panelista.

Minutos más tarde compartió la captura del mensaje que Icardi le había dedicado y reaccionó con ironía.

“Arrancó Maurito”, lanzó.

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Sin embargo, el cruce no terminó ahí. En otra historia fue todavía más contundente.

“Con razón nadie lo contrata… El payaso sos vos, Mauro. Fuiste muy cornudo. Y ojo que con la China nunca se sabe”, disparó.

La conductora también cuestionó el tiempo que el futbolista le dedica a responderle en redes sociales.

“Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas. Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia”, concluyó.

Qué había dicho Mauro Icardi

La reacción del delantero llegó luego de que Yanina asegurara públicamente que la China Suárez había abandonado la casa que compartía con Icardi y que la relación atravesaba una fuerte crisis.

Según había contado la periodista, la actriz se habría instalado nuevamente en una propiedad de San Jorge junto a sus hijos.

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“Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro”, sostuvo Latorre.

Poco después, la actriz publicó un video junto a Icardi para desmentir los rumores de separación, mientras que el futbolista decidió responder directamente contra la conductora.

En una historia de Instagram compartió una foto de Yanina disfrazada de payaso y escribió una frase que rápidamente se volvió viral.

“Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”, publicó.

Un enfrentamiento que no para de crecer

El intercambio volvió a poner en el centro de la escena la tensa relación entre Yanina Latorre e Icardi, quienes desde hace meses mantienen fuertes cruces públicos a raíz de las versiones sobre la vida sentimental del delantero y su romance con la China Suárez.

Mientras la conductora sostiene que continuará revelando información sobre la pareja, el futbolista eligió responder desde sus redes sociales, alimentando una pelea mediática que, por ahora, parece estar lejos de terminar.

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Este nuevo cruce vuelve a exponer la escalada del conflicto mediático entre Yanina Latorre y Mauro Icardi, una disputa que en los últimos meses ganó cada vez más espacio en redes sociales y programas de televisión. La conductora se convirtió en una de las principales voces que sigue de cerca los movimientos del futbolista y de la China Suárez, revelando supuestos detalles sobre la intimidad de la pareja, mientras que el delantero comenzó a responder públicamente a varias de esas versiones.

Cada publicación de uno encuentra una rápida réplica del otro, alimentando una pelea que trasciende el mundo del espectáculo y se instala como uno de los temas más comentados en las plataformas digitales. En esta oportunidad, el intercambio surgió a partir de las versiones de una presunta crisis entre Icardi y la actriz, rumores que ambos buscaron desmentir con un video compartido en Instagram, aunque eso no alcanzó para frenar la polémica.