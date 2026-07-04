Preocupación en la industria automotriz: la producción de autos cayó 18,3% en el primer semestre

Es como la gota que horada la piedra. La industria automotriz argentina continúa atravesando un escenario complejo y según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la producción de vehículos cayó 18,3% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que las terminales volvieron a reclamar una reducción de la presión impositiva para mejorar la competitividad del sector.

Entre enero y junio se fabricaron 204.658 vehículos, una cifra que refleja la desaceleración que atraviesa una de las principales industrias del país, pese a algunos indicadores que muestran una leve recuperación del mercado interno.

Solo durante junio, las terminales produjeron 37.029 unidades, un volumen que representó una baja del 1,9% respecto de mayo y del 13,6% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían fabricado 42.848 vehículos.

También cayeron las exportaciones

Las ventas al exterior tampoco lograron revertir la tendencia negativa.

Durante junio se exportaron 22.373 vehículos, lo que significó una caída del 11,3% respecto de mayo y un descenso del 1,7% en comparación con junio del año pasado.

En el acumulado semestral, las exportaciones alcanzaron 126.893 unidades, un 2,1% menos que en el mismo período de 2025.

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Los números muestran que la demanda internacional continúa sin ofrecer el impulso esperado para compensar la menor producción local.

Las ventas mejoraron en junio, pero siguen lejos de los niveles de 2025

El único dato positivo del informe apareció en las ventas mayoristas.

Durante junio, las automotrices entregaron 44.096 vehículos a la red de concesionarios, un incremento del 22,5% respecto de mayo, cuando se habían comercializado 35.979 unidades.

Sin embargo, la comparación interanual continúa siendo negativa: las ventas estuvieron 26,3% por debajo de las registradas en junio de 2025.

En el balance de los primeros seis meses del año, las terminales comercializaron 228.129 vehículos, una caída del 23,7% frente al mismo período del año pasado.

ADEFA pidió menos impuestos

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que la industria todavía atraviesa un proceso de adaptación marcado por la renovación de modelos y nuevas inversiones.

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“La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”, explicó.

El directivo valoró además la decisión del Gobierno nacional de reducir los derechos de exportación para el sector, al considerar que representa una herramienta para mejorar la competitividad de la producción argentina.

No obstante, insistió en que todavía queda un desafío importante por resolver.

“Es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”, reclamó.

La expectativa está puesta en el segundo semestre

Desde la entidad reconocieron que el crecimiento de las ventas mayoristas durante junio representa una señal positiva para el mercado interno.

Aun así, advirtieron que el semestre cerró con números negativos y que la recuperación dependerá de distintos factores económicos.

“El volumen semestral sigue en terreno contractivo. Estimamos una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento”, concluyó Pérez Graziano.

Con estos resultados, la industria automotriz mantiene la expectativa de una mejora en la segunda mitad del año, aunque el sector considera que la evolución del consumo, el acceso al crédito y una menor presión tributaria serán determinantes para revertir la caída de la producción y recuperar el ritmo de actividad.