¡Es un espectácuo! Lionel Messi apareció junto a Spider-Man en un divertido video promocional de la nueva película de Marvel. El inesperado cameo con el personaje interpretado por Tom Holland no tardó en viralizarse entre los fanáticos.

Lionel Messi es el protagonista del nuevo video promocional de Spider-Man: Un nuevo día, la cuarta entrega de la saga del Hombre Araña interpretada por Tom Holland, publicado por la cuenta oficial de la película de cara a su estreno.

En la escena, Peter Parker desayuna en su lugar de confianza cuando aparece Messi, quien lo busca a partir de una publicación en redes. Sorprendido por la presencia del astro argentino, Parker le pide que espere unos instantes y regresa convertido en Spider-Man.

A partir de ese momento, ambos protagonizan una divertida secuencia en la que Spider-Man le pregunta a Messi si le teme a las alturas antes de llevarlo a recorrer los rascacielos de Nueva York mientras se balancean entre telarañas.

Fiel a su estilo, el capitán argentino interviene con pocas palabras, pero su participación fue suficiente para convertirse en un fenómeno viral y captar la atención tanto de los fanáticos del fútbol como del universo Marvel.

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El vínculo de Tom Holland con los futbolistas argentinos

No es la primera vez que Tom Holland demuestra su admiración por el fútbol argentino. Tiempo atrás, durante una entrevista con DAZN, el actor británico confesó ser fanático de Julián Álvarez e incluso aseguró que el delantero de la Selección tendría condiciones para interpretar al icónico superhéroe.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó en aquella oportunidad.

Con este nuevo video junto a Messi, Marvel vuelve a apostar por una de las figuras más reconocidas del deporte mundial para promocionar una de las películas más esperadas del año, en una jugada que combina el universo del cine con el del fútbol y que ya generó repercusión entre fanáticos de ambos mundos.