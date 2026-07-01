Homicidio en Mariano Acosta: detuvieron en Merlo a la cómplice del condenado a 17 años

La mujer de 27 años le había alcanzado la barreta a su padre para matar a golpes a un vecino chileno y lo incitó a atacarlo; permanecía prófuga desde 2023 y fue localizada mientras trabajaba como instructora de pilates.

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la estación de Merlo, de la Línea Sarmiento, a una mujer de 27 años que pesaba sobre ella una orden de captura por el delito de homicidio. El procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y se concretó en la zona oeste del conurbano bonaerense.

La detenida es hija del hombre que en 2018 mató a golpes a un vecino en la localidad de Mariano Acosta y que fue condenado a 17 años de prisión. Según determinó la Justicia, fue ella quien le acercó a su padre el arma con la que remató al hombre.

El crimen que originó la causa

El hecho ocurrió el 31 de diciembre de 2018, cuando el padre de la ahora detenida atacó con un destornillador a un vecino, hiriéndolo en distintas partes del cuerpo, entre ellas en la oreja izquierda. El ataque hizo que la víctima cayera al suelo, totalmente indefensa.

Pese a que el hombre no ofreció resistencia, el agresor tomó una barreta metálica y lo golpeó varias veces en la cabeza. La víctima, de nacionalidad chilena, fue trasladada a un hospital cercano, donde murió en la madrugada del 1° de enero de 2019.

En un primer momento se determinó que el móvil había sido un reclamo por “ruidos molestos”, aunque luego la investigación reveló que existía una mala relación de larga data entre ambos vecinos y que el agresor tenía antecedentes penales.

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El rol de la hija en el crimen

El juicio oral, realizado el 17 de octubre de 2023, permitió establecer que el hombre no había actuado solo: su hija le entregó la barreta con la que remató a la víctima.

Además, quedó acreditado que la mujer alentó a su padre a cometer el ataque con frases como “matalo, matalo” y una expresión discriminatoria contra la nacionalidad de la víctima, registradas en el expediente judicial como evidencia del móvil del crimen.

A partir de esas pruebas, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de la mujer y su detención. Como no fue hallada en su casa, quedó prófuga.

Un año de búsqueda hasta la captura

Ante la falta de pistas sobre su paradero, la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del Dr. Patricio Ventricelli, delegó el caso en la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

Los investigadores comprobaron primero que la buscada había abandonado todos sus domicilios conocidos. Mediante tareas de ciberpatrullaje, establecieron que trabajaba como instructora de pilates, actividad vinculada a su formación en educación física.

Los agentes detectaron que la mujer viajaba todas las mañanas desde la estación de Merlo hacia Haedo, donde trabajaba. Con esa información, la Justicia ordenó un operativo discreto en la estación, donde un grupo de policías esperó su llegada durante varias horas.

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Detuvieron a Nayla Daniela González, la hija del hombre condenado por matar a un vecino a fierrazos.

Al confirmar que se trataba de la buscada, los efectivos la identificaron y la detuvieron en el acto. La mujer quedó a disposición del magistrado interviniente a la espera de la continuación del proceso penal en su contra.