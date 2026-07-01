Pruebas Aprender: Paula Campos dijo que la mejora en Lengua es “histórica”

La funcionaria de Capital Humano afirmó que los alumnos de sexto grado subieron casi 10 puntos respecto de 2023 y atribuyó el avance al Plan Nacional de Alfabetización.

La titular de la Unidad de Alfabetización del Ministerio de Capital Humano, Paula Campos, afirmó que los resultados de las Pruebas Aprender 2025 muestran “una mejora histórica” en Lengua entre los alumnos de sexto grado, con una suba de casi 10 puntos respecto de 2023.

La funcionaria habló en diálogo con Nuria Am, en el programa A las 7 AM de Radio del Plata, y sostuvo que el avance responde a una política de alfabetización coordinada entre el Gobierno nacional y las 24 provincias.

“Es una mejora histórica, casi 10 puntos en relación con el 2023. Para nosotros, cada uno de esos puntos son niños que presentaban mayores desafíos para aprender a leer y escribir“, afirmó Campos.

“No era responsabilidad de los chicos”

La funcionaria remarcó que las dificultades de aprendizaje no respondían a una cuestión individual de los estudiantes. “Nos damos cuenta de que no era responsabilidad de ellos, sino de que todo el sistema educativo se pudiera alinear y trabajar en pos de ellos”, señaló.

Según explicó, el cambio central fue la puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización, impulsado mediante un decreto presidencial y un acuerdo federal firmado con todas las jurisdicciones del país.

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Aprender es la evaluación nacional que funciona como diagnóstico del sistema educativo.



En 2025 se alcanzó una mejora de 10,5 puntos, lo que equivale a incorporar a los niveles esperados en Lengua a 80.000 estudiantes más.



Además, logramos la mayor participación histórica,… pic.twitter.com/tNhhinRbEm — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) June 30, 2026

El Plan Nacional de Alfabetización

Campos detalló que el objetivo del plan fue priorizar la enseñanza de Lengua en todo el territorio nacional, con un trabajo conjunto entre distintos niveles del sistema educativo.

“Este gobierno hizo un especial hincapié en alfabetización. Se firmó un acuerdo federal con todas las provincias que permitió dar prioridad a la enseñanza de la lengua. El trabajo conjunto con supervisores, directores, equipos técnicos y docentes generó este impacto”, expresó.

La funcionaria precisó que las Pruebas Aprender de sexto grado son censales, es decir que alcanzan a todos los alumnos del país que cursan ese nivel. Las evaluaciones se realizaron en noviembre del año pasado.

Consultada por la diferencia entre los avances en Lengua y los resultados aún pendientes en Matemática, sostuvo que la política pública se concentró específicamente en alfabetización: “Creemos que los hechos demuestran que fue un trabajo de focalizar y apuntar fuertemente a aquellos niños que quedaban más rezagados”.

Los tres objetivos de la política y los próximos pasos

Campos adelantó que durante el segundo semestre se tomará la Prueba Aprender de tercer grado, también censal, que permitirá medir el impacto de la política en las primeras etapas de la escolaridad. Según detalló, el plan tuvo tres grandes objetivos:

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Garantizar los niveles de lectura y escritura de los chicos de tercer grado.

Asegurar que los alumnos de cuarto grado en adelante pudieran acceder a los contenidos mínimos de Lengua.

Disponer de dispositivos de evaluación y monitoreo para acompañar la política.

El impacto post pandemia

La funcionaria también se refirió a los estudiantes evaluados, que cursaban primer grado en 2020, en plena pandemia, y remarcó una recuperación significativa en los últimos años.

“Lo más esperanzador es que en las últimas pruebas Aprender el 11% de los chicos no superaba el nivel básico y actualmente son solo el 4,9%. El hecho de trabajar en una política focalizada permitió estos resultados”, afirmó.

Para Campos, la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo fue determinante para revertir las dificultades detectadas en los primeros años posteriores a la pandemia.

La historia de María

Como cierre de la entrevista, Campos relató la historia de una adolescente llamada María, a quien conoció mientras trabajaba en una escuela. Recordó que la joven podía contar con entusiasmo su vida cotidiana, pero rompió en llanto cuando le pidió que escribiera esa historia.

“Ese día dije: ‘Tenemos que hacer algo por cada una de las Marías’. Creo que estas pruebas Aprender dan esperanza y nos vuelven a poner el foco en lo importante. Hay que seguir en Lengua y también en Matemáticas”, concluyó.

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