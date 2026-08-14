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Viernes 14 de agosto |
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Economía | agosto 14, 2026

ANSES paga antes del fin de semana largo: quiénes cobran hoy y reciben el bono de $70.000

El organismo avanza este viernes 14 de agosto con el calendario de jubilaciones, pensiones, AUH y AUE. Qué…
María Elías
Por María Elías

EDITORA Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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Miles de beneficiarios de ANSES recibirán este viernes sus haberes antes del fin de semana largo. La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa este 14 de agosto con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de diferentes prestaciones sociales.

Entre los pagos de la jornada aparecen las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cuyos beneficiarios también reciben el bono de $70.000, además de las Pensiones No Contributivas (PNC).

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ANSES también abona este viernes la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Embarazo (AUE), Prenatal, Maternidad y Asignaciones de Pago Único.

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 14 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC): cobran los titulares con DNI terminados en 8 y 9, con el aumento correspondiente y el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cobran los beneficiarios con documentos terminados en 4, también con el bono de $70.000.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 4.

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Asignación Universal por Embarazo: DNI terminados en 4.

Asignación por Prenatal: documentos terminados en 6 y 7.

Por su parte, la Asignación por Maternidad se encuentra habilitada para todas las terminaciones de DNI hasta el 11 de septiembre.

Lo mismo ocurre con las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que pueden cobrar todas las terminaciones de documento dentro del período establecido.

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Cuándo cobran los jubilados después del fin de semana largo

El calendario para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo continuará de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminado en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Para quienes superan un haber mínimo, los pagos comenzarán el 25 de agosto. Ese día cobrarán los DNI terminados en 0 y 1; el 26, los terminados en 2 y 3; el 27, los terminados en 4 y 5; el 28, los terminados en 6 y 7; y el 31, los terminados en 8 y 9.

AUH y AUE: cómo continúa el calendario

Tanto para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo como para la Asignación Universal por Embarazo, el cronograma seguirá después del fin de semana largo:

  • DNI terminado en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminado en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminado en 9: 24 de agosto.

En el caso de la Asignación por Prenatal, los documentos terminados en 8 y 9 cobrarán el 18 de agosto.

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Cuándo se paga la Prestación por Desempleo

Los pagos de la Prestación por Desempleo comenzarán el 24 de agosto para los DNI terminados en 0 y 1. Continuarán el 25 para 2 y 3; el 26 para 4 y 5; el 27 para 6 y 7; y finalizarán el 28 de agosto con los documentos terminados en 8 y 9.

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