Guerra por los $4 billones del Tesoro: Pagano denunció a Caputo y él respondió “te va a estar llegando una querella”

La polémica por el destino de unos $4 billones obtenidos por el Tesoro Nacional en la última licitación de deuda escaló este lunes al terreno judicial y desató un fuerte enfrentamiento entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la diputada nacional Marcela Pagano.

La legisladora presentó una denuncia penal contra Caputo y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, además de otros funcionarios de las áreas de Hacienda, Finanzas y la Tesorería General de la Nación.

Pagano sostiene que los fondos quedaron sin la suficiente trazabilidad pública después de la operación financiera. Desde el Ministerio de Economía rechazaron esa interpretación y explicaron que el dinero fue depositado en cuentas del Tesoro en bancos comerciales para evitar una mayor contracción de la liquidez y una eventual suba de las tasas de interés.

El enfrentamiento continuó en las redes sociales, donde Caputo respondió a las acusaciones y anticipó que querellará a la diputada por calumnias.

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Marcela Pagano denunció a Caputo y Bausili por los $4 billones

“La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, escribió Pagano al comunicar la presentación judicial.

La respuesta del ministro de Economía fue inmediata.

“Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias”, aseguró Caputo.

Según informó la propia legisladora, la denuncia alcanza al ministro, al titular del BCRA y a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General de la Nación.

El escrito plantea la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de actos de oficio y defraudación por administración fraudulenta agravada.

Además, de manera subsidiaria, menciona los presuntos delitos de peculado y malversación culposa.

Será ahora la Justicia federal la encargada de determinar si existen elementos para avanzar con la investigación y si la operatoria denunciada constituyó alguna irregularidad.

La frase de Santiago Bausili que desató la polémica

La controversia se originó después de la última licitación del Tesoro, en la que la Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 144%, captando aproximadamente $4 billones por encima de los vencimientos que necesitaba refinanciar.

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El mercado esperaba que ese excedente apareciera depositado en la cuenta del Tesoro en el Banco Central, como ocurre habitualmente. Sin embargo, los movimientos de las cuentas oficiales no mostraron ese incremento.

La situación llegó a una conferencia de prensa de Santiago Bausili, quien fue consultado sobre el destino de los fondos.

“Es una pregunta que corresponde al Tesoro, no creo que hayan desaparecido, puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”, respondió el presidente del BCRA.

Pagano tomó esas declaraciones como uno de los elementos para cuestionar públicamente la administración de los fondos y posteriormente avanzar con la denuncia.

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Qué dijo Economía sobre el destino de los $4 billones

Desde el Ministerio de Economía explicaron que el dinero no desapareció ni quedó fuera de la administración estatal, sino que fue depositado en cuentas que el Tesoro mantiene en bancos comerciales.

La decisión, según la explicación oficial, estuvo relacionada con la necesidad de evitar una mayor reducción de la liquidez disponible en el sistema financiero.

Si los $4 billones hubieran sido transferidos directamente a la cuenta del Tesoro en el Banco Central, esos pesos habrían quedado fuera de circulación. En un escenario de liquidez ajustada, esa absorción podría haber generado una presión adicional sobre las tasas de interés.

La cartera económica sostiene que la estrategia financiera del Tesoro tuvo como objetivo extender los plazos de vencimiento de la deuda al menor costo posible, mientras que la administración de la liquidez corresponde al Banco Central.

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Los fondos podrían posteriormente ser transferidos a la cuenta del Tesoro en el BCRA si cambian las condiciones monetarias.

Caputo anunció una querella contra Marcela Pagano

El ministro no se limitó a rechazar las acusaciones de la diputada y anunció que recurrirá a la Justicia.

“Por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”, escribió Caputo en X.

De esta manera, el conflicto podría avanzar en dos frentes judiciales: por un lado, la denuncia presentada por Pagano para que se investigue la administración de los fondos públicos y, por otro, la querella anunciada por el ministro contra la legisladora.

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Según el planteo judicial de Pagano, los hechos investigados consistirían en “la salida del circuito legal de administración financiera —la cuenta del Tesoro Nacional radicada en el Banco Central de la República Argentina— de una masa de fondos públicos de aproximadamente $4 billones”.

La postura del Gobierno es completamente diferente: sostiene que los recursos tienen trazabilidad pública y que mantenerlos en bancos comerciales forma parte de las herramientas disponibles para administrar los recursos del Tesoro.

El enfrentamiento de Pagano con el Gobierno de Milei

El cruce adquiere además una dimensión política por el pasado de Marcela Pagano dentro de La Libertad Avanza.

La periodista llegó a la Cámara de Diputados en 2023 como integrante de la fuerza encabezada por Javier Milei y fue una de las figuras de la lista bonaerense.

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Sin embargo, su relación con el oficialismo comenzó a deteriorarse durante los primeros meses de gestión. Uno de los primeros grandes conflictos ocurrió en 2024 alrededor de su designación al frente de la Comisión de Juicio Político, que no fue reconocida por el presidente de Diputados, Martín Menem.

Posteriormente, Pagano profundizó sus diferencias con el Gobierno y terminó alejándose del bloque oficialista. Actualmente conduce un monobloque propio.

La denuncia contra Caputo y Bausili abre ahora un nuevo capítulo en ese enfrentamiento y coloca nuevamente en el centro de la discusión qué ocurrió con los $4 billones captados por el Tesoro y cómo fueron administrados después de la licitación.