El papa León XIV será operado hoy en el Gemelli por un nódulo pulmonar

El papa León XIV fue hospitalizado este martes por la mañana en el Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar. La intervención médica vuelve a situar al reconocido centro de salud en el centro de la escena del Vaticano. El centro hospitalario románico atendió previamente al papa Francisco durante sus últimos meses de vida y al histórico Juan Pablo II a lo largo de su pontificado. La comunidad católica internacional sigue de cerca la evolución de la salud del Santo Padre.

Hospital Gemelli.

En esta oportunidad, el Santo Pontífice no permanecerá en el sector que habitualmente funciona como apartamento reservado para los papas. Aquella mítica área del hospital se encuentra actualmente en pleno proceso de remodelación. Por esa razón técnica, su internación se llevará a cabo en una zona cercana acondicionada especialmente. El espacio está ubicado dentro del décimo piso del establecimiento médico.

La reacción del Vaticano ante la operación de León XIV

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, destacó la serenidad con la que León XIV comunicó la necesidad de la cirugía. Señaló además que el Santo Padre confía plenamente en resolver el cuadro médico. “Esperamos que pueda resolver este problema lo antes posible. Tenemos confianza, pero, por supuesto, le acompañamos con nuestras oraciones”, expresó Pietro Parolin ante los medios de comunicación.

El alto funcionario vaticano reveló que mantuvo un encuentro con el Pontífice durante la tarde del lunes. En esa reunión personal, ambos conversaron con absoluta tranquilidad sobre los pasos a seguir. Sin embargo, el cardenal reconoció públicamente que la novedad de la cirugía provocó un fuerte impacto inicial. “Desde luego no me esperaba algo así”, admitió de manera sincera Pietro Parolin.

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Qué ocurre con las funciones del Papa durante una internación

La hospitalización de un pontífice no implica de ninguna manera que deje de ejercer sus funciones al frente de la Iglesia. La sustitución formal del Papa únicamente se produce cuando se declara legalmente la sede vacante. Dicha situación institucional de sede vacante solo se genera tras el fallecimiento del Santo Padre o mediante su renuncia explícita. Por lo tanto, el gobierno vaticano continúa bajo su mando directo.

Mientras permanece internado en el hospital, el papa León XIV puede continuar tomando decisiones ejecutivas y firmando documentos oficiales. Su autoridad institucional se mantiene inalterada. No obstante, la práctica habitual durante los períodos de recuperación médica es suspender las principales actividades públicas. Los encuentros masivos se retoman una vez que el estado de salud permita el alta definitiva.

Movimientos clave en la Curia y el mensaje a la Argentina

En los días previos a su ingreso al establecimiento médico, León XIV tomó decisiones de peso institucional. Nombró al cardenal filipino Luis Antonio Tagle como nuevo decano del Colegio Cardenalicio. Entre las responsabilidades centrales de ese cargo se encuentra la tarea de convocar a los cardenales a Roma. Asimismo, el decano debe organizar los aspectos logísticos ante un eventual cónclave.

En las horas previas a su internación, el papa León XIV recibió en el Vaticano al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano. El monseñor argentino aseguró que encontró al Pontífice de muy buen ánimo. Durante el emotivo saludo de despedida, el Santo Padre hizo referencia explícita a su próxima gira pastoral por Sudamérica. “Nos vemos pronto en la Argentina”, expresó con entusiasmo León XIV ante Jorge Lozano.

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El arzobispo sanjuanino relató los detalles del encuentro privado previo a la intervención en el pulmón. “Me dijo que se sentía muy bien y que estaba confiado”, concluyó Jorge Lozano.