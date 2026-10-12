Especialistas del Policlínico Gemelli desaconsejan la gira del papa por Sudamérica, según Nelson Castro

Anuncio
Martes 13 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ BUENOS AIRES: 13°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CABA: 14°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 86% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ LA PAMPA: 13°C · Sensación 11°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 81% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHACO: 19°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 95% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ CóRDOBA: 14°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 86% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTA FE: 15°C · Parcialmente nublado · Viento 12 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ ENTRE RíOS: 15°C · Sensación 13°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MENDOZA: 11°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SAN JUAN: 14°C · Sensación 12°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 54% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SAN LUIS: 11°C · Sensación 8°C · Parcialmente nublado · Viento 20 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ LA RIOJA: 15°C · Cubierto · Viento 6 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CATAMARCA: 16°C · Llovizna moderada · Viento 4 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ TUCUMáN: 15°C · Llovizna leve · Viento 3 km/h · Hum. 96% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 16°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 83% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SALTA: 13°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ JUJUY: 10°C · Llovizna leve · Viento 5 km/h · Hum. 99% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ CORRIENTES: 19°C · Llovizna leve · Viento 10 km/h · Hum. 96% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MISIONES: 20°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 92% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ FORMOSA: 20°C · Sensación 22°C · Cubierto · Viento 5 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ NEUQUéN: 13°C · Cubierto · Viento 7 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ RíO NEGRO: 10°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 92% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHUBUT: 12°C · Sensación 9°C · Mayormente despejado · Viento 16 km/h · Hum. 80% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SANTA CRUZ: 10°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 6°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 92%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Mundo | octubre 12, 2026 | 4:05 pm

Especialistas del Policlínico Gemelli desaconsejan la gira del papa por Sudamérica, según Nelson Castro

La gira de noviembre genera dudas por la recuperación del Pontífice.
Santiago Goitia
Por Santiago Goitia
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

El periodista y neurólogo Nelson Castro cuestionó las exigencias físicas del recorrido previsto por Sudamérica y puso el foco en la recuperación del Pontífice tras su próxima intervención pulmonar.

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina atraviesa un escenario de incertidumbre luego de que se conociera que será operado para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. Frente a esta situación, Nelson Castro expresó sus reparos sobre la posibilidad de que el Pontífice concrete en noviembre la gira prevista por Sudamérica.

Anuncio

El periodista y médico advirtió que el itinerario, que contempla visitas a la Argentina, Uruguay y Perú, demandaría un esfuerzo físico considerable. Según explicó, la duración de las jornadas y las actividades previstas representan factores que deberían tenerse en cuenta al evaluar la conveniencia del viaje después de la cirugía.

“Si fuera mi paciente, le diría: ‘No viaja, olvidate de ese viaje’”, afirmó Castro. Para fundamentar su postura, hizo hincapié en los compromisos que tendría que afrontar León XIV durante la recorrida, con jornadas de hasta 14 horas, desplazamientos en el papamóvil y encuentros con los fieles.

Además, Castro aseguró que consultó a cinco especialistas del Policlínico Gemelli de Roma para conocer su opinión sobre la gira. De acuerdo con su relato, los profesionales coincidieron en que el Papa no debería viajar en esas condiciones, aunque sostuvo que esa recomendación no se comunicaría públicamente.

“La información es que, si les preguntan, dicen ‘no viaje’. Son estrictos, pero nadie lo va a decir públicamente”, señaló el periodista, quien también planteó dudas sobre la concreción del recorrido por los tres países sudamericanos.

Anuncio

Por otra parte, Castro reconoció que una eventual suspensión podría generar consecuencias importantes, incluso en el plano económico. Sin embargo, remarcó que los compromisos institucionales no deberían desplazar las consideraciones vinculadas con la recuperación del Pontífice. “El médico dice una cosa y el Vaticano define otra, porque la política es la política y suspender tiene consecuencias enormes, incluso económicas”, sostuvo.

Finalmente, el periodista reconoció la expectativa que despierta la llegada de León XIV a la Argentina, pero insistió en que su bienestar debe ser la prioridad. “Todos queremos que venga, pero la salud es lo importante”, concluyó.

En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo