Especialistas del Policlínico Gemelli desaconsejan la gira del papa por Sudamérica, según Nelson Castro

El periodista y neurólogo Nelson Castro cuestionó las exigencias físicas del recorrido previsto por Sudamérica y puso el foco en la recuperación del Pontífice tras su próxima intervención pulmonar.

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina atraviesa un escenario de incertidumbre luego de que se conociera que será operado para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. Frente a esta situación, Nelson Castro expresó sus reparos sobre la posibilidad de que el Pontífice concrete en noviembre la gira prevista por Sudamérica.

El periodista y médico advirtió que el itinerario, que contempla visitas a la Argentina, Uruguay y Perú, demandaría un esfuerzo físico considerable. Según explicó, la duración de las jornadas y las actividades previstas representan factores que deberían tenerse en cuenta al evaluar la conveniencia del viaje después de la cirugía.

“Si fuera mi paciente, le diría: ‘No viaja, olvidate de ese viaje’”, afirmó Castro. Para fundamentar su postura, hizo hincapié en los compromisos que tendría que afrontar León XIV durante la recorrida, con jornadas de hasta 14 horas, desplazamientos en el papamóvil y encuentros con los fieles.

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Además, Castro aseguró que consultó a cinco especialistas del Policlínico Gemelli de Roma para conocer su opinión sobre la gira. De acuerdo con su relato, los profesionales coincidieron en que el Papa no debería viajar en esas condiciones, aunque sostuvo que esa recomendación no se comunicaría públicamente.

“La información es que, si les preguntan, dicen ‘no viaje’. Son estrictos, pero nadie lo va a decir públicamente”, señaló el periodista, quien también planteó dudas sobre la concreción del recorrido por los tres países sudamericanos.

Por otra parte, Castro reconoció que una eventual suspensión podría generar consecuencias importantes, incluso en el plano económico. Sin embargo, remarcó que los compromisos institucionales no deberían desplazar las consideraciones vinculadas con la recuperación del Pontífice. “El médico dice una cosa y el Vaticano define otra, porque la política es la política y suspender tiene consecuencias enormes, incluso económicas”, sostuvo.

Finalmente, el periodista reconoció la expectativa que despierta la llegada de León XIV a la Argentina, pero insistió en que su bienestar debe ser la prioridad. “Todos queremos que venga, pero la salud es lo importante”, concluyó.