Alberto Fernández volvió a cuestionar a Cristina Kirchner por el FMI y su rol en el peronismo

Alberto Fernández volvió a referirse a su relación con Cristina Kirchner y defendió las decisiones que tomó durante su gobierno frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).El exmandatario también repasó el origen de su candidatura presidencial y las tensiones que atravesaron al oficialismo.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, sostuvo Fernández al explicar por qué mantuvo una postura diferente de la que, según su relato, impulsaba la exvicepresidenta.

El expresidente también apuntó a la decisión de Cristina Kirchner de elegirlo como candidato presidencial en 2019. Desde su perspectiva, esa designación representa una forma de autocrítica de la exmandataria, ya que él había cuestionado su conducción política, incluso antes de llegar a la Casa Rosada.

Al analizar el funcionamiento del peronismo, Fernández destacó a Néstor Kirchner como el último gran jefe político del espacio y criticó la tendencia a la adulación de los dirigentes. Sus reflexiones también apuntaron a las dificultades del movimiento para construir liderazgos propios y renovar su vínculo con la sociedad.

En ese marco, planteó que el peronismo necesita una renovación generacional para recuperar la sintonía con las demandas sociales. La discusión sobre el liderazgo y el rumbo del espacio vuelve a poner en primer plano las diferencias políticas entre Fernández y Cristina Kirchner.

El exmandatario también vinculó su decisión de no competir por la reelección en 2023 con el intento de preservar la unidad del oficialismo y evitar una ruptura electoral. Su postura contrastó con las disputas internas que atravesaron al espacio durante ese período.

Las declaraciones de Fernández reabrieron así el debate sobre su relación con Cristina Kirchner, desde la decisión que lo llevó a la Presidencia hasta los desacuerdos sobre la estrategia económica y la conducción política del peronismo.