Buenos Aires recibirá en 2027 el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias

La decisión se tomó durante el cierre de la edición realizada en Córdoba. Las organizaciones que impulsaron la candidatura destacaron el alcance político de la capital y la necesidad de fortalecer la convocatoria feminista y transfeminista.

La próxima edición del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires en 2027. La propuesta se confirmó durante la jornada de cierre del evento en Córdoba, luego de que organizaciones políticas, sociales, feministas, de derechos humanos y LGBTIQ+ presentaran una postura común para respaldar la elección.

La capital fue la única ciudad que se postuló para recibir la convocatoria, una situación inédita en la historia del evento. La definición fue recibida con una ovación de las participantes y marcará el regreso del Encuentro al territorio que lo vio nacer en 1986, además de ser la primera vez que se realice allí desde 1996.

Los motivos detrás de la elección

Entre los argumentos expuestos para respaldar la candidatura, las organizaciones destacaron la relevancia política de Buenos Aires por su condición de sede de los tres poderes del Estado. Según el documento conjunto, esa característica convierte a la ciudad en un espacio estratégico para impulsar discusiones y movilizaciones con repercusión nacional.

Recomendado para ti ANSES paga el aguinaldo en junio: quiénes cobran y cómo se calcula el monto

La decisión también está vinculada con el escenario electoral de 2027. El texto plantea la necesidad de hacer visible la capacidad de movilización feminista y transfeminista frente a las políticas del Gobierno de Javier Milei, al que cuestiona por la transferencia de recursos hacia los sectores de mayor concentración económica.

A su vez, el documento señala problemáticas vinculadas con la gestión porteña. Entre ellas, menciona el triple lesbicidio ocurrido en la ciudad, por el que todavía se reclama justicia, y denuncia situaciones de hostigamiento contra los barrios populares y persecución racista.

El antecedente de 1996

La última vez que el Encuentro se desarrolló en Buenos Aires fue hace tres décadas, en un contexto marcado por el menemismo y el vigésimo aniversario del golpe militar. La apertura tuvo lugar en el estadio de Obras Sanitarias, donde se homenajeó a las compañeras detenidas-desaparecidas con la consigna “Compañeras: ¡Presente!”.

Aquella edición contó con 41 talleres organizados en la Universidad de Buenos Aires. Las actividades incluyeron debates sobre las condiciones laborales, la educación pública, la salud, los medios de comunicación y los derechos reproductivos, entre otros temas atravesados por las políticas económicas de la época.

Recomendado para ti Deuda: la morosidad llegó a 12,7% y ya excluye del crédito a 7 millones de argentinos

Las discusiones reflejaron los reclamos frente a la flexibilización laboral, el desempleo y las privatizaciones. También hubo cuestionamientos a las reformas educativas y propuestas vinculadas con la tierra y el trabajo rural. En materia de salud reproductiva, ya circulaba la consigna “anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, que posteriormente se convertiría en una de las banderas de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

De las primeras ediciones a una convocatoria más amplia

Desde su nacimiento en 1986, el Encuentro atravesó transformaciones en sus debates y en la representación de las identidades que lo integran. La ampliación de su denominación acompañó la participación de lesbianas, travestis, personas trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, en un proceso que también modificó las discusiones y las formas de organización.

La dimensión de las convocatorias también cambió con el tiempo. La edición de 1996 reunió, según las cifras mencionadas en el material del Encuentro, a unas 15.000 mujeres. En Córdoba, este año, la asistencia a la marcha fue estimada en más de 100.000 personas.

Las organizaciones sostienen que estos espacios contribuyeron a desarrollar reclamos que luego se convirtieron en conquistas de los feminismos. En ese recorrido, también destacan el papel de Buenos Aires como escenario de la primera concentración de Ni Una Menos y como uno de los lugares centrales de la Marea Verde.

Recomendado para ti Quini 6: resultados del sorteo 3393 del miércoles 22 de julio de 2026, números ganadores y pozos

La apuesta para 2027

El documento presentado durante el cierre en Córdoba define al Encuentro como una herramienta de organización colectiva y un espacio de formación política para nuevas generaciones. La participación en los talleres y las marchas, sostienen sus impulsoras, permite conocer las demandas de distintos territorios y fortalecer los vínculos entre quienes forman parte del movimiento.

La propuesta para el próximo año busca, además, facilitar la llegada de participantes desde diferentes puntos del país y de otros territorios. El objetivo es que la convocatoria mantenga su carácter plural y amplíe la participación en un contexto de fuerte disputa política.

Con la confirmación de Buenos Aires como sede, la edición número 40 tendrá como escenario la ciudad donde comenzó esta historia hace cuatro décadas. El desafío será sostener la organización colectiva y reunir nuevamente a miles de personas en torno a los debates y las reivindicaciones del movimiento feminista y transfeminista.