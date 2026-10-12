La causa contra Marcelo Porcel avanza hacia el juicio oral mientras se ordena obtener su perfil genético

El abogado querellante Pablo Gianotti informó que la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la extracción de una muestra de ADN del empresario Marcelo Porcel, acusado de presuntos abusos sexuales contra menores. El procedimiento se realizará en el Cuerpo Médico Forense y permitirá incorporar sus datos genéticos al registro nacional.

La causa contra el Porcel, investigado por presuntos abusos sexuales contra menores, sumó una nueva resolución judicial: su perfil genético deberá incorporarse al registro nacional vinculado con delitos contra la integridad sexual. La Cámara Nacional de Casación Penal desestimó el planteo con el que había intentado frenar la extracción, que se realizará en el Cuerpo Médico Forense, según informó el abogado querellante Pablo Gianotti.

La obtención de la muestra busca habilitar posibles cotejos con información genética correspondiente a otros hechos investigados. Gianotti explicó que esa comparación podría permitir establecer si existen coincidencias con rastros de episodios anteriores que eventualmente pudieran estar relacionados con Porcel.

El empresario había cuestionado judicialmente la medida y se había negado a aportar sus datos genéticos. Con el rechazo de Casación, quedó confirmada la decisión de avanzar con la extracción. La resolución se suma a un expediente en el que diez alumnos del Colegio Palermo Chico denunciaron situaciones de presunto abuso, incluidos supuestos tocamientos y otras conductas atribuidas al acusado.

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El expediente quedó en manos de un tribunal oral

La investigación ya pasó la etapa de instrucción y se encuentra en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14, que deberá llevar adelante el debate. El tribunal está integrado por Gustavo Valle, Enrique Gamboa y Gabriel Vega, mientras que Fernando Klappenbach estará a cargo de la fiscalía durante el juicio.

Todavía no se estableció cuándo comenzarán las audiencias. Por el momento, Porcel permanece imputado, utiliza una tobillera electrónica y no cumple arresto domiciliario. Gianotti, por su parte, indicó que desconoce cuáles son los movimientos actuales del empresario.

El abogado también señaló que un pedido de la querella para obtener información más precisa sobre el cumplimiento de las restricciones impuestas no prosperó en la instancia anterior. La situación de Porcel y las acusaciones en su contra deberán ser examinadas en el proceso judicial correspondiente.

Qué busca investigar la querella sobre la esposa de Porcel

Además de las acusaciones contra el empresario, la querella pretende profundizar las actuaciones sobre una posible participación de María Eugenia Llorente, su esposa. Gianotti sostuvo que los episodios denunciados habrían ocurrido en ámbitos donde ambos compartían responsabilidades de cuidado.

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El letrado también consideró necesario determinar qué conocimiento habría tenido Llorente sobre las situaciones denunciadas y la presunta ingesta de alcohol por parte de los menores. Se trata de planteos formulados por la querella que deberán ser evaluados en el marco de la causa.

Porcel no fue condenado y conserva la presunción de inocencia. Mientras se aguarda la fecha del juicio oral, la extracción de ADN constituye una de las medidas confirmadas en un expediente que deberá esclarecer las denuncias presentadas.