La Justicia va a convocar nuevamente a Candela Arizaga en la causa contra Facundo Moyano

La investigación judicial que involucra a Facundo Moyano tendrá una nueva instancia con la convocatoria de Candela Arizaga. La Fiscalía busca avanzar con las actuaciones en el expediente que investiga al exdiputado por presuntos hechos de violencia.

La citación fue fijada para el lunes 19 de octubre, según se informó hoy. Sin embargo, la presentación de la joven todavía está en duda, ya que podría no concurrir por recomendación de su abogado. Tanto ella como Moyano permanecen fuera del país.

La nueva convocatoria se produce mientras continúa la investigación sobre un posible incumplimiento de las medidas judiciales que restringen el acercamiento y el contacto entre ambos. La causa busca determinar si el dirigente sindical mantuvo un encuentro con Arizaga pese a la prohibición vigente.

La investigación por el presunto incumplimiento de la restricción

Uno de los puntos bajo análisis es la estadía de Moyano en el Aira Apart Hotel Buenos Aires. De acuerdo con un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el exdiputado ingresó al establecimiento el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre. Durante ese período utilizó la habitación 603.

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La documentación aportada por el hotel incluyó registros de la estadía y material de las cámaras de seguridad. También se entregaron los datos de los empleados que trabajaron durante esos días, en el marco de las medidas dispuestas para esclarecer lo ocurrido.

El informe indicó que no se encontraron registros hoteleros a nombre de Arizaga. Además, señaló que no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas un posible encuentro entre ambos, cuya fecha tampoco pudo precisarse.

La investigación también contempla información vinculada con la actividad de los teléfonos celulares de Moyano y Arizaga. Según fuentes, las celdas telefónicas de ambos habrían impactado en las inmediaciones del hotel durante un período prolongado.

La imputación contra Facundo Moyano

El 19 de septiembre, Moyano fue imputado por desobediencia, luego de que la Fiscalía considerara que existían elementos para investigar un eventual encuentro con Arizaga mientras la restricción continuaba vigente.

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La medida judicial le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la joven y mantener cualquier tipo de comunicación con ella mientras avanza el expediente. La Justicia busca establecer si esa disposición fue incumplida.

La causa original se inició tras un episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de Arizaga corriendo por la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, mientras Moyano iba detrás de ella. La Policía de la Ciudad intervino en el lugar.

A partir de ese hecho, el exdiputado quedó bajo investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Mientras la Fiscalía continúa con las actuaciones, la nueva citación de Arizaga representa otra instancia para avanzar en el expediente. Por ahora, resta saber si la joven se presentará el próximo lunes o si su ausencia postergará nuevamente esa instancia judicial.