La defensa de Cristina Kirchner se opuso a un juicio único por Hotesur y Los Sauces

La posibilidad de modificar la organización del proceso judicial volvió a generar un enfrentamiento entre las partes. Durante una audiencia realizada hoy en la Cámara Federal de Casación Penal, los abogados de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner cuestionaron el pedido de unificar los expedientes y advirtieron que la medida podría impedir el inicio del debate oral previsto para el próximo viernes 23 de octubre.

El planteo se produjo en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que la expresidenta, su hijo y otros acusados enfrentan cargos por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Ahora, los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña deberán resolver si mantienen los juicios separados o si disponen que se tramiten de manera conjunta.

El abogado Alberto Beraldi, representante de Cristina y Máximo Kirchner, sostuvo que la reunificación impediría comenzar el proceso en la fecha prevista y podría derivar en una irregularidad que afecte la validez de una eventual sentencia.

En la misma línea se expresó Mariano Fragueiro Frías, defensor del empresario Fabián de Sousa, quien cuestionó la intervención de la fiscalía y sostuvo que el planteo responde a las debilidades de la acusación.

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La postura de la fiscalía

El fiscal ante Casación Mario Villar pidió anular la decisión del Tribunal Oral Federal N° 5 de dividir los procesos. Para fundamentar su posición, presentó un escrito de 60 páginas en el que cuestionó la resolución y advirtió sobre el riesgo de que se produzcan sentencias contradictorias o una doble persecución.

La fiscalía sostiene que ambos expedientes deben analizarse en un único debate porque considera que están vinculados. También argumenta que separar los procesos podría dificultar la posibilidad de sostener la acusación por asociación ilícita.

Por su parte, Beraldi cuestionó que la Cámara de Casación intervenga en esta instancia y afirmó que la discusión debería resolverse entre las cuestiones preliminares del juicio oral. Además, señaló que las causas se tramitaron inicialmente por separado y que todavía no alcanzaron el mismo grado de avance.

Fragueiro Frías también objetó la actuación de los fiscales y afirmó que la prueba ofrecida presenta debilidades. Según el abogado, el pedido de reunificación busca postergar el comienzo del proceso en lugar de avanzar con el debate previsto.

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Qué resolverán los jueces

La discusión se originó cuando el Tribunal Oral Federal N° 5 resolvió dividir los juicios. De acuerdo con esa decisión, el proceso por Los Sauces debía comenzar el 23 de octubre, mientras que el correspondiente a Hotesur tenía fecha de inicio para el 19 de marzo de 2027.

El fiscal Diego Velasco se opuso a esa separación y reclamó que ambos tramos se juzguen juntos, aunque sin modificar la fecha de inicio prevista. Su postura fue respaldada por Villar ante la Cámara de Casación.

La resolución quedó en manos de Petrone, Slokar y Barroetaveña, quienes deberán determinar si los expedientes continúan separados o vuelven a unificarse. La decisión definirá cómo se desarrollará el proceso judicial y si podrá comenzar en la fecha establecida.