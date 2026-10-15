Maduro y Cilia Flores negaron las acusaciones de tortura ante un tribunal de Nueva York

Anuncio
Jueves 15 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ BUENOS AIRES: 15°C · Sensación 12°C · Cubierto · Viento 19 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CABA: 16°C · Sensación 14°C · Parcialmente nublado · Viento 16 km/h · Hum. 76% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA PAMPA: 15°C · Sensación 13°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHACO: 21°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 64% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CóRDOBA: 18°C · Mayormente despejado · Viento 4 km/h · Hum. 67% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTA FE: 19°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 72% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ ENTRE RíOS: 19°C · Cielo despejado · Viento 15 km/h · Hum. 69% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MENDOZA: 15°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 61% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SAN JUAN: 20°C · Sensación 17°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 39% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SAN LUIS: 16°C · Sensación 14°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 59% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ LA RIOJA: 20°C · Mayormente despejado · Viento 2 km/h · Hum. 52% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CATAMARCA: 18°C · Mayormente despejado · Viento 3 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ TUCUMáN: 16°C · Llovizna leve · Viento 5 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 20°C · Mayormente despejado · Viento 6 km/h · Hum. 67% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SALTA: 12°C · Llovizna leve · Viento 2 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ JUJUY: 9°C · Sensación 6°C · Llovizna leve · Viento 13 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ CORRIENTES: 21°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ MISIONES: 21°C · Mayormente despejado · Viento 10 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ FORMOSA: 22°C · Cielo despejado · Viento 14 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ NEUQUéN: 15°C · Sensación 12°C · Parcialmente nublado · Viento 16 km/h · Hum. 63% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ RíO NEGRO: 11°C · Sensación 8°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 63% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ CHUBUT: 11°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 21 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.480,00 · Venta $1.533,00 ☁ SANTA CRUZ: 16°C · Sensación 14°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 64% DÓLAR BLUE: Compra $1.512,00 · Venta $1.545,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 14°C · Mayormente despejado · Viento 8 km/h · Hum. 66%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Judiciales | octubre 15, 2026 | 4:35 pm

Maduro y Cilia Flores negaron las acusaciones de tortura ante un tribunal de Nueva York

La Fiscalía estadounidense los acusa de participar en un esquema de represión contra detenidos.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

Nicolás Maduro y Cilia Flores rechazaron las imputaciones que enfrentan en la Justicia estadounidense, en una nueva instancia del proceso penal que se sigue contra ambos. El exmandatario venezolano y su esposa negaron haber participado en los hechos que les atribuye la Fiscalía.

La declaración tuvo lugar el día de hoy, durante una audiencia ante un tribunal federal de Nueva York. Allí, los dos se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que presentó la Fiscalía de Estados Unidos.

Anuncio

Las acusaciones contra Maduro y Flores

La acusación sostiene que ambos estuvieron vinculados con presuntos actos de tortura contra personas detenidas en Venezuela, entre ellas ciudadanos estadounidenses. Entre las prácticas mencionadas figuran simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas.

Según el expediente, esas acciones habrían sido utilizadas para intimidar, hostigar y neutralizar a opositores, incluso mediante secuestros. Maduro calificó los nuevos cargos como acusaciones falsas, mientras que Flores también rechazó las imputaciones.

La nueva presentación judicial amplió los cargos que enfrenta la pareja en Estados Unidos. Además de la conspiración para cometer torturas, Flores quedó incluida en la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo, un cargo que hasta entonces pesaba sobre Maduro.

El proceso judicial continuará en 2027

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde su captura en Caracas, el 3 de enero, durante una incursión militar estadounidense. Ambos ya habían sido acusados en ese país por delitos vinculados con el narcotráfico y la posesión de armas de fuego.

Anuncio

Tras la audiencia, el calendario judicial quedó sujeto a una nueva fecha para el inicio del juicio. El proceso, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, fue aplazado hasta el 14 de junio de ese año.

El Zoológico con Diego Schurman
AL AIRE AHORA

El Zoológico con Diego Schurman