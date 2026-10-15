Maduro y Cilia Flores negaron las acusaciones de tortura ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro y Cilia Flores rechazaron las imputaciones que enfrentan en la Justicia estadounidense, en una nueva instancia del proceso penal que se sigue contra ambos. El exmandatario venezolano y su esposa negaron haber participado en los hechos que les atribuye la Fiscalía.

La declaración tuvo lugar el día de hoy, durante una audiencia ante un tribunal federal de Nueva York. Allí, los dos se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que presentó la Fiscalía de Estados Unidos.

Las acusaciones contra Maduro y Flores

La acusación sostiene que ambos estuvieron vinculados con presuntos actos de tortura contra personas detenidas en Venezuela, entre ellas ciudadanos estadounidenses. Entre las prácticas mencionadas figuran simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas.

Según el expediente, esas acciones habrían sido utilizadas para intimidar, hostigar y neutralizar a opositores, incluso mediante secuestros. Maduro calificó los nuevos cargos como acusaciones falsas, mientras que Flores también rechazó las imputaciones.

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La nueva presentación judicial amplió los cargos que enfrenta la pareja en Estados Unidos. Además de la conspiración para cometer torturas, Flores quedó incluida en la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo, un cargo que hasta entonces pesaba sobre Maduro.

El proceso judicial continuará en 2027

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde su captura en Caracas, el 3 de enero, durante una incursión militar estadounidense. Ambos ya habían sido acusados en ese país por delitos vinculados con el narcotráfico y la posesión de armas de fuego.

Tras la audiencia, el calendario judicial quedó sujeto a una nueva fecha para el inicio del juicio. El proceso, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, fue aplazado hasta el 14 de junio de ese año.