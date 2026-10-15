Malas noticias para Inter y Argentina: Lautaro estará varias semanas afuera

El Inter de Milán deberá afrontar una exigente seguidilla de compromisos sin Lautaro Martínez, quien sufrió una lesión muscular que lo mantendría fuera de las canchas durante aproximadamente un mes y medio. La baja del delantero argentino representa un problema para el equipo italiano, que perderá a una de sus principales referencias ofensivas en una etapa importante de la temporada.

La lesión fue detectada después del encuentro frente a Brujas por la Champions League, en el que el conjunto de Milán cayó por 4-3 en San Siro. Martínez tuvo una actuación destacada al convertir dos tantos, pero completó el partido sin que se conociera en ese momento el alcance de la molestia física que posteriormente motivó los estudios médicos.

Este jueves, el club comunicó los resultados de los exámenes realizados al atacante en el Instituto Humanitas de Rozzano. El parte médico indicó que presenta una inflamación muscular en los isquiotibiales del muslo izquierdo, una lesión que obligará al cuerpo técnico encabezado por Cristian Chivu a buscar alternativas para cubrir su ausencia.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por La Gazzetta dello Sport, el regreso del bahiense podría darse el 22 de noviembre, cuando el Inter enfrente al Atalanta. Si se cumple ese plazo, el delantero se perderá siete compromisos: el clásico ante Milan, los cruces ligueros frente a Bologna, Fiorentina, Venezia y Como, y los partidos de Champions League contra Shakhtar y Feyenoord.

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La ausencia llega en un momento relevante para el equipo italiano. Martínez lleva cuatro goles en la Serie A durante la presente temporada y forma parte de un Inter que suma 16 puntos y comparte el primer puesto del campeonato con Lazio. El próximo desafío será este sábado ante Bologna, por la séptima fecha, en el inicio de una serie de partidos que deberá afrontar sin su atacante argentino.

La situación también genera incertidumbre en la Selección argentina, que tendrá actividad durante la ventana internacional prevista entre el 9 y el 17 de noviembre. La AFA todavía no oficializó los detalles de los encuentros, aunque existe la posibilidad de un amistoso frente a Uruguay en la Bombonera. Con los plazos de recuperación estimados, la participación de Martínez en esa convocatoria aparece comprometida.