No podrá volver hasta 2050: la durísima sanción contra un tenista serbio

El serbio Stefan Milicevic recibió una de las sanciones más severas por corrupción en el tenis: estará inhabilitado durante 24 años y deberá pagar una multa de USD 70.000. La decisión de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) se tomó tras una investigación que detectó manipulación de encuentros y maniobras para incorporar a otros deportistas a una red de amaño.

La medida rige desde el 9 de octubre de 2026 y le impedirá participar en competiciones profesionales hasta el 8 de octubre de 2050. Para entonces, Milicevic tendrá 53 años y habrá pasado más de dos décadas sin poder competir, entrenar ni asistir a eventos avalados por los principales organismos del tenis.

La investigación detectó 12 partidos bajo sospecha de manipulación. Entre 2022 y 2024, el jugador intervino en el arreglo de seis encuentros, cinco de ellos disputados por él mismo, y trató de modificar los resultados de otros seis. Durante ese período, según los registros de World Tennis, solamente disputó 11 partidos profesionales, todos en el tercer nivel del circuito.

Sin embargo, el caso no se limitó a los encuentros investigados. La ITIA también determinó que Milicevic buscó sumar a otros jugadores profesionales a la trama, una conducta que agravó la evaluación de los hechos. Un portavoz del organismo explicó que la extensión del castigo responde a la gravedad de esas acciones de captación y no a la falta de colaboración del tenista.

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El proceso concluyó sin una respuesta del acusado. A lo largo de la investigación, realizada en 2026, la agencia intentó contactarlo en siete oportunidades por diferentes vías, pero no obtuvo contestación. El 24 de septiembre le comunicó formalmente los cargos graves y tampoco recibió respuesta. Por ese motivo, aplicó una sanción por defecto, contemplada en sus normas disciplinarias, sin llevar adelante una audiencia anticorrupción formal.

Milicevic nació el 26 de abril de 1997 en Belgrado y alcanzó el puesto 1338 del ranking mundial de la ATP en agosto de 2014, su mejor ubicación profesional. Su última participación oficial se registró el 10 de junio de 2024, en un certamen de la ITF disputado en Kuršumlijska Banja. En premios obtenidos durante su carrera, acumuló USD 4.858.

Antes de su sanción, el serbio había construido una trayectoria destacada en el tenis universitario estadounidense. Defendió los colores de la Universidad de Minnesota entre 2016 y 2020, período en el que registró 81 triunfos y 39 derrotas en individuales. También recibió el reconocimiento al Novato del Año de la región central, fue distinguido como Primera Selección All-Big Ten y llegó al puesto 33 del ranking universitario nacional. Más tarde, se desempeñó como asistente de entrenador en la Universidad DePaul, en Chicago.

El castigo supera los 20 años de inhabilitación que había recibido Quentin Folliot, sancionado por 27 infracciones anticorrupción, y se ubica entre las penas más extensas con una duración determinada. La ITIA también ha aplicado suspensiones de por vida a jugadores como Alexis Musialek, Nastja Kolar, Alexandra Riley y Karen Khachatryan.

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Hasta que finalice la sanción, Milicevic no podrá competir, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o autorizado por World Tennis, la ATP, la WTA, los torneos de Grand Slam o las federaciones nacionales de tenis. La restricción forma parte de las medidas comunicadas por la agencia tras resolver el caso.