Huracán vs. Gimnasia abre la fecha 13 del Clausura, que tendrá como plato fuerte el clásico de Avellaneda

“El Globo y el Lobo” se enfrentan este jueves por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, pero la jornada tendrá otros cruces destacados: Boca recibirá a Talleres de Cordoba, Racing e Independiente protagonizarán el clásico de Avellaneda y River visitará a Belgrano. Además, Estudiantes de La Plata jugará ante San Lorenzo.

Huracán y Gimnasia de La Plata se enfrentarán este jueves 15 de octubre desde las 20 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el inicio de una fecha que contará con varios partidos atractivos. El encuentro será por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, y tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Ambos equipos llegan con 19 puntos en la Zona B y necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs. Huracán viene de perder 2-0 frente a Barracas Central, mientras que Gimnasia empató 1-1 ante Atlético Tucumán y acumula cuatro igualdades consecutivas.

Sin embargo, la atención también estará puesta en los compromisos de los principales protagonistas del fútbol argentino. Este viernes, Boca recibirá a Talleres de Córdoba desde las 21.30, en uno de los encuentros más destacados del fin de semana. Antes, a las 19, Defensa y Justicia se medirá con Instituto.

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El plato fuerte del domingo será el clásico de Avellaneda. Racing e Independiente se enfrentarán desde las 14.45 en un partido que concentrará buena parte de las miradas de la jornada. Más tarde, a las 18, Estudiantes de La Plata recibirá a San Lorenzo, en otro cruce importante del calendario.

Ese mismo domingo, River visitará a Belgrano desde las 20.15, en un compromiso que completará una jornada con varios partidos de peso. El equipo cordobés será local ante el Millonario, en uno de los encuentros que sobresalen dentro de la programación de la fecha.

La actividad se extenderá hasta el lunes 19 de octubre, cuando Sarmiento se enfrente a Barracas Central y Newell’s juegue ante Central Córdoba de Santiago del Estero, ambos desde las 19. A las 21.15, Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe cerrarán la jornada.

Las probables formaciones de Huracán y Gimnasia

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Juan Bisanz, Facundo Kalinger, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

La agenda completa de la fecha 13 del Torneo Clausura

Jueves 15 de octubre

Huracán vs. Gimnasia de La Plata — 20.00

Viernes 16 de octubre

Defensa y Justicia vs. Instituto — 19.00.

Boca vs. Talleres de Córdoba — 21.30.

Sábado 17 de octubre

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Banfield vs. Argentinos Juniors — 15.00

Independiente Rivadavia vs. Tigre — 17.30.

Platense vs. Lanús — 17.30.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central — 20.00

Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — 20.00.

Domingo 18 de octubre

Racing vs. Independiente — 14.45.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — 18.00.

Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo — 18.00.

Belgrano vs. River Plate — 20.15.

Lunes 19 de octubre

Sarmiento vs. Barracas Central — 19.00

Newell’s vs. Central Córdoba de Santiago del Estero — 19.00

Deportivo Riestra vs. Unión de Santa Fe — 21.15.

Huracán vs. Gimnasia: horario, TV y datos del partido