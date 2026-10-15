Con Colapinto confirmado y Câmara en Haas, así se perfila la Formula 1 para 2027

La llegada de Rafael Câmara a Haas modificó el panorama del mercado para la próxima temporada. Mientras varias escuderías ya tienen sus alineaciones definidas, Mercedes y Racing Bulls todavía mantienen interrogantes.

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 para 2027 empieza a dejar un escenario más claro. La confirmación de Rafael Câmara en Haas, donde ocupará el asiento de Esteban Ocon, se sumó a una lista de movimientos que, hasta el momento, tuvo pocas novedades debido a la cantidad de contratos vigentes.

El brasileño tendrá como compañero a Oliver Bearman, aunque el británico todavía no cuenta con una confirmación oficial para continuar en el equipo estadounidense. Su futuro dependerá de la definición de una opción que le permitiría permanecer una temporada más en la estructura.

Entre las escuderías que ya tienen resuelta su formación para el próximo campeonato se encuentran Red Bull, McLaren, Ferrari, Williams, Aston Martin, Audi, Alpine y Cadillac. En Alpine, Pierre Gasly tiene asegurada su continuidad desde la renovación firmada a mediados de 2025, mientras que Franco Colapinto fue anunciado antes del Gran Premio de Italia de septiembre pasado.

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Mercedes es uno de los casos que todavía esperan una comunicación oficial. Aunque tendría encaminada su alineación para 2027, el equipo no anunció a sus pilotos. George Russell y Andrea Kimi Antonelli fueron confirmados en octubre de 2025 para competir durante 2026, una referencia que abre la posibilidad de que la próxima definición llegue en un período similar.

La situación de Racing Bulls también permanece abierta. Liam Lawson y Arvid Lindblad integraron la formación durante 2026, pero todavía no se informó públicamente si seguirán en el equipo el próximo año. Por ahora, es la única escudería de la lista que no tiene nombres confirmados para sus dos asientos.

Los pilotos que ocuparían cada asiento en 2027

A la espera de los anuncios pendientes, así se distribuyen los pilotos de las once escuderías para la próxima temporada:

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes: George Russell* y Kimi Antonelli*.

George Russell* y Kimi Antonelli*. Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.

Carlos Sainz y Alex Albon. Racing Bulls: sin pilotos confirmados.

sin pilotos confirmados. Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas: Rafael Câmara y Oliver Bearman*.

Rafael Câmara y Oliver Bearman*. Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Pierre Gasly y Franco Colapinto. Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

* Sin confirmación oficial.