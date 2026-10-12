Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tomaron una decisión para preservar la intimidad de su boda

La organización de uno de los eventos más esperados del año avanza con una condición que busca mantener en privado los momentos más importantes de la pareja. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya definieron cómo manejarán los registros de su casamiento, previsto para el próximo 19 de diciembre.

La información fue revelada por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda, donde dio detalles sobre la celebración. Según contó la conductora, los invitados no podrán utilizar sus celulares para tomar fotografías ni grabar videos durante la fiesta, una medida con la que los novios buscan controlar la difusión de imágenes.

Latorre también explicó que la ceremonia no tendrá carácter legal y que la pareja no pasará por el Registro Civil. En cambio, Guido, el hermano del futbolista, sería el encargado de casarlos durante el evento.

La periodista precisó que las únicas imágenes que se conocerán de la boda serán las que los propios protagonistas decidan publicar después. La restricción alcanzará tanto a los registros de la ceremonia como a los de la decoración y el lugar elegido para la fiesta.

De esta manera, Stoessel y De Paul buscan evitar que se filtren fotografías o videos antes de que ellos decidan compartirlos. La decisión establecerá una condición para todos los asistentes y apuntará a preservar la privacidad de la celebración.

La conductora también brindó detalles sobre la lista de invitados y aseguró que Emilia Mernes y Duki no participarán del casamiento. Según explicó, la cantante no se habría reconciliado con ellos.

Entre los invitados que mencionó aparecen María Becerra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Lionel Messi y Paulo Dybala. Además, señaló que habrá futbolistas de la Selección argentina, aunque la invitación estará reservada para aquellos que mantienen una amistad con De Paul.

La boda se realizará en El Dok – Haras, un espacio para eventos ubicado en las afueras de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Según lo informado, la celebración se extenderá durante tres días.

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Otro de los aspectos que todavía se mantiene en reserva es la decoración del evento. Latorre evitó dar detalles sobre ese punto, mientras crece la expectativa por una fiesta en la que los novios tendrán la última palabra sobre las imágenes que se harán públicas.