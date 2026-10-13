Caso Loan: el juicio en Corrientes reanuda las audiencias con la declaración de seis vecinos

Anuncio
Martes 13 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ BUENOS AIRES: 13°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CABA: 14°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 86% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ LA PAMPA: 13°C · Sensación 11°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 81% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHACO: 19°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 95% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ CóRDOBA: 14°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 86% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTA FE: 15°C · Parcialmente nublado · Viento 12 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ ENTRE RíOS: 15°C · Sensación 13°C · Mayormente despejado · Viento 15 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MENDOZA: 11°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SAN JUAN: 14°C · Sensación 12°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 54% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SAN LUIS: 11°C · Sensación 8°C · Parcialmente nublado · Viento 20 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ LA RIOJA: 15°C · Cubierto · Viento 6 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CATAMARCA: 16°C · Llovizna moderada · Viento 4 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ TUCUMáN: 15°C · Llovizna leve · Viento 3 km/h · Hum. 96% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 16°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 83% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SALTA: 13°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ JUJUY: 10°C · Llovizna leve · Viento 5 km/h · Hum. 99% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ CORRIENTES: 19°C · Llovizna leve · Viento 10 km/h · Hum. 96% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ MISIONES: 20°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 92% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ FORMOSA: 20°C · Sensación 22°C · Cubierto · Viento 5 km/h · Hum. 93% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ NEUQUéN: 13°C · Cubierto · Viento 7 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ RíO NEGRO: 10°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 13 km/h · Hum. 92% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ CHUBUT: 12°C · Sensación 9°C · Mayormente despejado · Viento 16 km/h · Hum. 80% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.482,00 · Venta $1.536,00 ☁ SANTA CRUZ: 10°C · Sensación 8°C · Cielo despejado · Viento 12 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.517,00 · Venta $1.550,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 6°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 92%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Judiciales | octubre 13, 2026 | 11:27 am

Caso Loan: el juicio en Corrientes reanuda las audiencias con la declaración de seis vecinos

Integrantes de las familias Chamorro y Robledo declaran ante el tribunal.
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Producción de contenidos digitales y redacción para medios digitales. Desarrolla proyectos enfocados en la comunicación…

Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

El juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se reanuda este martes 13 de octubre con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La jornada judicial fue programada desde las 8:30 con un temario centrado en testimonios territoriales. Para esta oportunidad fueron citados seis testigos clave que vivían en las inmediaciones del lugar del hecho. Entre los convocados figuran pobladores del paraje Algarrobal, donde el niño de cinco años fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Dos años sin Loan Peña. El juicio quedó empantanado por las polémicas, las acusaciones cruzadas y un imputado muy especial - LA NACION

El tribunal dispuso la comparecencia de Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro y Ramón Ignacio Robledo. La nómina de citados de la jornada se completa con los testimonios de Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira.

Anuncio

Las viviendas relevadas y la hipótesis de la Fiscalía en Corrientes

La declaración de los integrantes de las familias Chamorro y Robledo reviste especial valor para la querella y los fiscales. Sus fincas fueron relevadas minuciosamente durante los primeros rastrillajes llevados a cabo en la zona. Entre los inmuebles auditados figuró el denominado “Campo N°6”, correspondiente al domicilio de Don Chamorro. En ese lugar los investigadores entrevistaron a Agustina Chamorro, quien convivía con su abuelo y cuyo testimonio fue sumado a la causa.

Juicio por Loan Peña: declaró el hijo de una funcionaria

Las inspecciones judiciales alcanzaron también el acceso a la estancia de Don Robledo, conocido popularmente como “Moncho”. Las autoridades registraron además otras propiedades situadas en las inmediaciones del naranjal. Para la Fiscalía, estos peritajes e interrogatorios permitieron desarmar la versión inicial que presentaba al lugar como una zona despoblada. Por el contrario, se constató la existencia de múltiples viviendas cercanas a la casa de Catalina Peña, la abuela del pequeño.

El cronograma de testigos de la semana y la presencia de Ramón Dupuy

El debate oral mantendrá una intensa actividad durante los próximos días. Para la jornada del miércoles 14 de octubre deberán declarar María del Carmen Núñez, María Custillo y Guillermo José Vaccaro. Ese mismo día prestarán declaración testimonial María Agustina Zubiria, Elia D’Andrea y Agustín Ibarra. El tribunal busca agilizar la recepción de pruebas antes del receso.

Casi 50 días desaparecido. Catalina, la abuela de Loan, declarará por primera vez en la causa por unas extrañas llamadas - LA NACION
Catalina Peña, abuela de Loan.

En tanto, para el jueves 15 de octubre está prevista una declaración de alto impacto mediático y judicial. Comparecerá Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, junto a Betiana Soledad Caballero. Ramón Dupuy brindará su testimonio mediante el sistema de videoconferencia. Se espera que ratifique ante los jueces que los procesados en la causa paralela no pertenecían a la fundación que él encabeza.

Anuncio

Cambios en las audiencias por el retiro del juez Ceroleni

La presente semana será la última en la que se celebren tres audiencias de debate de manera consecutiva. Posteriormente, la agenda del juicio reducirá su frecuencia. El cronograma pasará a tener dos audiencias por semana al menos hasta el próximo 1° de diciembre. La modificación responde a la jubilación del presidente del tribunal, el juez Fermín Amado Ceroleni.

El proceso judicial continuará evaluando las responsabilidades por la desaparición de Loan Danilo Peña. El hecho ocurrió tras un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio y el paradero del niño continúa siendo un misterio.

En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo