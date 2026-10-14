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Judiciales | octubre 14, 2026 | 6:59 pm

Detuvieron a un testigo clave del Caso Loan por mentir durante el juicio

La medida se tomó tras más de dos horas de declaración en el debate por la desaparición del niño.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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La declaración de Agustín Ibarra quedó bajo cuestionamiento durante el juicio por la desaparición de Loan Peña. La Justicia ordenó su detención inmediata por presunto falso testimonio, luego de considerar que sus respuestas fueron evasivas.

El hombre, que se desempeñó como chofer del senador correntino Diego Pellegrini, declaró el día de hoy ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Su testimonio era considerado relevante para reconstruir el traslado de Laudelina Peña, tía del niño, a una fiscalía provincial.

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Ibarra condujo el vehículo en el que trasladaron a Laudelina y al abogado José Fernández Codazzi para que la mujer declarara ante la Justicia. En esa presentación, la tía de Loan sostuvo que el niño había sido atropellado, una versión que posteriormente afirmó que era falsa.

Durante el interrogatorio, el testigo respondió reiteradamente que no recordaba los hechos por los que era consultado. Su actitud generó cuestionamientos entre las partes, que consideraron insuficientes sus respuestas ante las preguntas realizadas.

El pedido de detención fue impulsado durante la audiencia y recibió el respaldo de la Fiscalía, la querella y representantes de las defensas. Tras analizar la situación, los jueces hicieron lugar a la solicitud y ordenaron a Gendarmería Nacional que concretara la medida de manera inmediata.

Al fundamentar la decisión, el tribunal consideró que Ibarra se había mostrado “manifiestamente reticente” y calificó su declaración como “elusiva, inconsistente y esquiva”. Luego de más de dos horas de exposición, el testigo fue retirado de la sala y quedó a disposición de la Justicia.

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