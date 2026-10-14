“Guiado por Él estoy aquí”, el comunicado de Lula para conquistar el voto evangélico en Brasil

A once días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, Lula da Silva busca acercarse a un sector del electorado que muestra mayor afinidad con su rival, Flávio Bolsonaro. El mandatario eligió dirigirse directamente a las familias evangélicas con un mensaje centrado en la fe, la protección de los hogares y sus propuestas de gobierno.

La carta abierta fue difundida el día de hoy, de cara al balotaje del 25 de octubre. En el texto, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) reivindicó su compromiso con las distintas religiones y pidió a los votantes que reflexionen antes de definir su elección.

“He decidido escribirles con el corazón abierto”, expresó Lula al comienzo de la misiva, en la que remarcó su “respeto absoluto” por todas las religiones. También sostuvo que comparte con las familias evangélicas el compromiso de cuidar a los hogares brasileños.

Las propuestas de Lula para acercarse a los evangélicos

El presidente destacó medidas de su gobierno que, según planteó, buscan proteger a las familias. Entre ellas, mencionó la prohibición de las apuestas en línea, a las que responsabilizó por la destrucción de numerosos hogares, y su propuesta de reducir la jornada laboral para garantizar dos días de descanso semanal.

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Sobre esta última iniciativa, Lula sostuvo que disponer de más tiempo libre permitiría fortalecer los vínculos familiares y facilitaría la participación de los fieles en las iglesias. La votación del proyecto estaba prevista para este miércoles en el Senado brasileño.

El mandatario también incluyó en su mensaje la protección de las mujeres, el combate al crimen organizado mediante el uso de inteligencia, la defensa de la salud pública y la preservación del medioambiente. Además, prometió trabajar para mejorar los ingresos y el poder de compra de la población.

La referencia a Dios y el pedido de confianza

En otro tramo de la carta, Lula vinculó su trayectoria política con la fe y afirmó que la ayuda divina le permitió llegar a disputar un cuarto mandato presidencial. “Guiado por Él estoy aquí”, escribió, al defender su gestión frente a lo que describió como discursos vacíos de otros sectores políticos.

El candidato también rechazó las versiones que lo acusaban de querer cerrar iglesias evangélicas, difundidas durante las elecciones de 2022. “Nunca podrán acusarnos de estar comprometidos con políticas que destruyen vidas, cierran templos o no demuestran respeto, como nos enseñó Jesús”, sostuvo.

Al cierre de la misiva, Lula pidió a los fieles que recurrieran a la oración para decidir su voto. Los convocó a acudir a las urnas con la conciencia libre y renovó su compromiso con un Brasil más justo, respetuoso y con oportunidades para todos.