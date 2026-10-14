Argentina y Estados Unidos dieron un nuevo paso para formalizar su acuerdo comercial

Argentina y Estados Unidos avanzaron en la consolidación de su agenda de comercio e inversiones con la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI). El documento fue suscripto por Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con el objetivo de habilitar el tratamiento legislativo del entendimiento.

El anuncio se conoció el día de hoy, a través de una publicación de Quirno en X. El funcionario explicó que el protocolo permitirá remitir el acuerdo al Congreso Nacional y reforzará la previsibilidad de las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense.

En su publicación, el canciller afirmó que el documento “consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense”. Además, señaló que Estados Unidos reafirmó su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos, en los términos acordados.

El entendimiento contempla la reducción de aranceles y de barreras no arancelarias, además de la armonización de estándares. Sobre ese punto, Quirno sostuvo que “es un paso más en una agenda de comercio financiamiento e inversiones de nueva generación”, orientada a ampliar el acceso de los productos argentinos al mercado estadounidense.

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Los resultados comerciales y el acceso para la carne argentina

Quirno destacó que las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron los US$ 6.570 millones entre enero y agosto de 2026, lo que representa un incremento interanual del 35%. También señaló que ese país se consolidó como el segundo destino de las ventas externas argentinas.

Entre los resultados mencionados, el funcionario resaltó la ampliación de la cuota para la carne argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas. De esta manera, el volumen contemplado para ese producto se quintuplicó.

Financiamiento e inversiones en infraestructura

El acuerdo también se vincula con iniciativas de financiamiento e inversión. Según detalló Quirno, el EximBank de Estados Unidos comprometió US$ 7.000 millones para el desarrollo de infraestructura estratégica en la Argentina.

A ese respaldo se suman los instrumentos de financiamiento lanzados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). Ambos mecanismos apuntan a impulsar proyectos vinculados con el Corredor Andes-Atlántico y el marco de cooperación denominado “US-Argentina Build the Future Framework”.

Esta última iniciativa fue presentada en Nueva York en septiembre y busca promover inversiones en infraestructura para facilitar que las economías regionales argentinas puedan llevar sus exportaciones a los mercados internacionales.

Quirno concluyó su mensaje al destacar la estrategia del Gobierno para ampliar mercados, impulsar las exportaciones y atraer inversiones, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para los argentinos.