Día de la Lealtad: Kicillof liderará el acto bonaerense en plena disputa peronista

El Día de la Lealtad tendrá este sábado una celebración encabezada por Axel Kicillof en González Catán, partido de La Matanza. El gobernador bonaerense será el único dirigente que tomará la palabra durante el encuentro convocado por el Partido Justicialista provincial, previsto para las 15 en el polideportivo Juan Domingo Perón, donde se recordarán los 81 años de la movilización obrera de 1945.

La organización estará a cargo del intendente Fernando Espinoza, mientras que la convocatoria apunta a reunir a referentes políticos, funcionarios, representantes sindicales y militantes. La jornada se desarrollará con distintas actividades previstas para conmemorar una de sus fechas más representativas.

La movilización de 1945, eje de la jornada

El encuentro recordará el 17 de octubre de 1945, cuando trabajadores se movilizaron hacia la Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón. La fecha ocupa un lugar central en la historia del movimiento, por su vínculo con el surgimiento del peronismo y el protagonismo político que adquirió la clase trabajadora.

La elección de La Matanza como sede sitúa la convocatoria en uno de los distritos históricamente identificados con el peronismo. Se espera la participación de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), concejales, funcionarios municipales, gremios y militantes del conurbano. La nómina oficial de asistentes todavía no fue difundida.

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Las diferencias que atraviesan al espacio

La celebración tendrá lugar después de que Kicillof anunciara su postulación presidencial con la consigna «Cuenten conmigo». El acto reunirá a dirigentes de su espacio en un momento en el que el gobernador busca consolidar su proyección política, mientras distintos sectores del peronismo mantienen sus propias iniciativas.

En paralelo, sectores vinculados a La Cámpora preparan una movilización frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Máximo Kirchner, quien promueve una eventual candidatura de su madre para 2027, no participará de esas actividades y viajará a Chaco para compartir una agenda con el senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich.

La CGT adelantará su homenaje

La conmemoración del movimiento obrero tendrá lugar el viernes 16 de octubre, cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) presente la plataforma cultural “Fuerza” en una jornada que incluirá un festival musical gratuito.

De esta manera, las actividades por el Día de la Lealtad se repartirán entre la convocatoria sindical del viernes y el encuentro del peronismo bonaerense del sábado, que tendrá a Kicillof como único orador.