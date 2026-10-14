Misiones: la crecida del Paraná cortó la ruta 12 y dejó aislado al Alto Paraná

La ruta nacional 12 quedó cortada hoy a la altura de El Alcázar, en Misiones, por la crecida del río Paraná y del arroyo Piray, en el kilómetro 1500. Con la interrupción, localidades como Eldorado e Iguazú y toda la región del Alto Paraná quedaron virtualmente aisladas del resto de la provincia y del país.

La decisión de bloquear el tránsito fue determinada entre la nueva concesionaria, Vialidad Nacional y la Gendarmería Nacional, que cerraron los puentes Paranay Guazú, en el kilómetro 1502, y Piray Guazú, en el 1533. El motivo es que el agua del río y de los dos arroyos que pasan bajo esos puentes ya toca la base de los viaductos.

Las autoridades se mantienen en constante monitoreo debido a la continuidad de las condiciones climáticas.

El Piray Guazú es más conocido como “puente banana” por su forma curvada. Dentro de ese tramo de algo más de 30 kilómetros quedó la localidad de Montecarlo. En un principio se permitió el paso por cuestiones de emergencia, como el de ambulancias hacia el hospital SAMIC de Eldorado, en la zona norte del corte.

Sin embargo, durante la tarde y ante la persistente crecida, se decidió que el corte sea total: ya no pueden pasar peatones ni vehículos de emergencia. Algunas empresas habían puesto buses en tres tramos para que sus empleados cruzaran los puentes a pie: el primero, antes del primer puente; el segundo, entre ambos; y el tercero, del segundo puente hacia el norte. Entre otras, en la zona está Arauco, que tiene un plantel de unas 3000 personas.

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El caudal del Paraná, al igual que el nivel de los ríos Uruguay y Iguazú, registró un aumento extraordinario en los últimos días como consecuencia de las excesivas lluvias en el sur de Brasil, que impactaron en las tres cuencas. Los eventos son consecuencia del fenómeno El Niño, que puede producir precipitaciones muy superiores a lo normal.

La ruta 12 es la principal vía de Misiones: atraviesa toda la provincia en paralelo al Paraná y conecta a Posadas con las Cataratas. Por ella llega la mayoría de los miles de turistas que visitan la atracción natural cuando viajan en automóvil o bus, y también se mueve el grueso de la producción, en un corredor dominado principalmente por el sector forestoindustrial. Este tramo era manejado por Vialidad Nacional, pero se privatizó recientemente y el martes pasado la concesionaria tomó posesión.

La provincia tiene un gran entramado de caminos de tierra, debido a que buena parte de la superficie productiva se divide en pequeñas chacras de 25 o 50 hectáreas. Por eso, la zona está atravesada por caminos vecinales que con las lluvias se transforman en barro y resultan intransitables.

Para llegar desde Posadas o desde Buenos Aires a localidades como Eldorado o Puerto Iguazú, hay que hacer un gran rodeo de 230 kilómetros para salvar un corte que tiene una extensión total de 30 kilómetros sobre la ruta 12. El desvío comprende tomar la ruta provincial 11 en dirección al este hasta la ruta nacional 14, la otra gran vía que conecta a Misiones por su región central, y desde allí subir hasta la ruta provincial 20. Luego se retoma por la ruta provincial 17, en un camino que puede demorar tres horas o más, dependiendo de las condiciones del tránsito y el clima.

La ruta 12 permanece cerrada hasta nuevo aviso

Vialidad Nacional difundió un comunicado con indicaciones para los camioneros: “Recomendación para transportistas: verificá el recorrido alternativo antes de salir, recalculá tiempos de viaje y coordiná las entregas para evitar demoras. No ingreses al tramo cortado ni intentes cruzar el viaducto”.

El corte también golpea a los productores de la zona. “No es posible que no tengamos caminos alternativos pavimentados, de esta forma quedamos aislados quienes trabajamos y producimos”, dijo Cristian Benson, un reconocido productor de bambú de la zona de Montecarlo. “Tenía que sacar productos comprometidos para una feria de diseño y, como yo, muchos otros ahora no podemos cumplir con compromisos”, señaló Benson, a quien también se conoce como “el señor Bambú” por ser uno de los principales impulsores de este cultivo en Misiones en los últimos años.