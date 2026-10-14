Santiago Caputo pidió recuperar Malvinas por una supuesta “colonización islámica” del Reino Unido y Milei lo respaldó

El asesor presidencial Santiago Caputo afirmó este miércoles, en la red social X, que la Argentina debe acelerar la recuperación de las Islas Malvinas para evitar la injerencia de un “Estado islámico” en el Atlántico Sur, al sostener que el Reino Unido atraviesa un proceso de colonización por parte del Islam. El presidente Javier Milei replicó de inmediato la publicación y respaldó el mensaje.

El pronunciamiento se produjo en medio de la presentación argentina ante el Tribunal del Mar de Hamburgo para frenar la exploración petrolera británica en la zona. Caputo vinculó la soberanía de las islas con la “defensa geopolítica” de Occidente ante un supuesto plan de avance islámico, lo que suma un fuerte componente ideológico al histórico litigio diplomático.

A través de un extenso texto, Caputo argumentó que el control británico sobre Malvinas representa un peligro geopolítico mayor para los países occidentales, debido a los cambios demográficos y religiosos que supuestamente estaría atravesando Europa, algo que no encuentra respaldo en ninguna estadística. “Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad. Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas”, expresó.

El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna. Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico. Desde Adam Smith, John Locke y John… https://t.co/dSMs0mbftL Recomendado para ti Mario Lugones en el foco del conflicto en el Garrahan por presunta malversación de fondos y sanciones a trabajadores — Santi C. (@slcaputo) October 14, 2026 El post de Caputo

La declaración fue acompañada por un fragmento audiovisual en el que la diputada laborista británica Sagal Abdi-Wali prestaba juramento sobre el Corán en la Cámara de los Comunes. “Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlántico Sur tomará en las próximas décadas, Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia”, agregó Caputo, sin más datos. Y concluyó: “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”.

El mensaje coincidió con la confirmación de las acciones judiciales de la gestión libertaria en el plano internacional. La Argentina solicitó una medida cautelar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para lograr la suspensión inmediata de la explotación petrolera británica en la denominada Cuenca Norte del archipiélago.

Como respuesta, la administración del primer ministro británico Andy Burnham anunció la activación de un escudo legal mediante la ley de Protección de los Intereses Comerciales (PTI). La normativa busca blindar a las empresas petroleras multinacionales e impedir que acaten eventuales sanciones o restricciones normativas dispuestas por el Ejecutivo argentino.

No está claro en qué medida el pronunciamiento de Caputo, que no sólo intensificará la tensión diplomática con el Reino Unido sino que también generará polémica en el plano internacional, puede ayudar o perjudicar el reclamo argentino en el tribunal de la ONU. Además, el mensaje se enmarca en una serie de expresiones críticas, que rozan la xenofobia, contra la fe musulmana por parte de sectores del espacio oficialista.

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Recientemente, la dirigencia del Centro Islámico Argentino formalizó denuncias contra el comunicador Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “Gordo Dan“, luego de que realizara publicaciones de tintes racistas que vinculaban la práctica del Islam con delitos graves como “violaciones”, “decapitaciones”, “pedofilia” y “esclavitud”, entre otros.

Las bandas de pakistaníes en Reino Unido encerraban a niñas británicas en jaulas para perros y las violaban de hasta 700 inmigrantes.



La policía y servicios sociales sabían lo que pasaba pero se callaban para que no los llamaran racistas e islamofóbicos.https://t.co/Drw9GBbMJA October 14, 2026 Uno de los muchos posteos de Dan contra el Islam

“Ante la aparición de acusaciones y tergiversaciones a través de una campaña sistemática de desinformación, nos vemos en la obligación de aclarar algunos temas relacionados con nuestra fe. Como ciudadanos de esta Nación, donde habitan musulmanes de varias generaciones, somos respetuosos de nuestra Constitución”, señaló la entidad en un comunicado. Aclaró también que la libertad de expresión es “un derecho indiscutible y central para la democracia” y que su intención “no es censurar” a quienes opinan sobre el islam.

El Centro Islámico advirtió que lo pone en alerta que la información que circula resulte falsa y que su difusión contribuya a crear estigmatización o discriminación. Según el comunicado, la generalización sobre el islam “resulta perversa, oscura, descontextualizada y también alejada de la realidad nacional”. Y consideró “fantasioso, absurdo y grotesco” sostener que haya algún plan de inmigración o intento de proyectar una cultura distinta a la argentina.

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“Los delitos los cometen las personas, no las creencias religiosas. La inmensa mayoría de los musulmanes del mundo vive su día a día con los mismos anhelos que todos, vivir con fe, paz, bienestar, familia, trabajo y respeto. Y por supuesto los musulmanes que viven en este país también”, completó la entidad.

La intervención de Milei en apoyo a los mensajes del influenciador libertario generó un fuerte repudio de entidades religiosas locales. El presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, Adalberto Assad, cuestionó la postura del jefe de Estado y advirtió sobre la ofensa institucional que representan este tipo de descalificaciones para los fieles musulmanes en el país.