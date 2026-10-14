Argentina y Uruguay jugarían en La Bombonera en la próxima fecha FIFA

Argentina y Uruguay jugarían en La Bombonera durante la próxima fecha FIFA, según el acuerdo total que se alcanzó. El encuentro se disputaría entre el 16 y 17 de noviembre, y quedó definido que el escenario será el estadio de Boca.La AFA decidió no acelerar los tiempos de resembrado del Estadio Único de La Plata tras los recitales de BTS. Por esa razón, las partes acordaron disputar el encuentro en otro escenario, que finalmente sería La Bombonera.

El segundo encuentro, tal cual anticipó esta mañana Doble Amarilla, tiene dos variantes. Una es la revancha con Uruguay en Montevideo, y la otra es enfrentar a Costa Rica en otra plaza del país, con Rosario o Mendoza como alternativas