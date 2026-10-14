Colapinto, contra el hate: “No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro”

Franco Colapinto publicó un video en sus redes sociales para pedirles a los fanáticos que frenen los mensajes de odio y que no ataquen a otros competidores, a su equipo ni a sus mecánicos. El piloto argentino de Alpine consideró que, aunque la intención sea apoyarlo, esas actitudes le hacen daño a él y a su futuro en la Fórmula 1.

El mensaje llega antes de la próxima fecha, el Gran Premio de los Estados Unidos del 25 de octubre, que marcará el inicio de la gira por Norteamérica y Sudamérica. El bonaerense de 23 años sostuvo que a veces “nos pasamos de la raya” y que, en lugar de ayudarlo, terminan criticando y atacando a quienes trabajan con él día a día.

Colapinto reflexionó: “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro”. Agregó que, para tener una mejor performance y seguir consiguiendo su sueño, necesita que lo ayuden a “parar esto todos juntos”, y pidió intentar mejorar como sociedad.

El fenómeno generado por el argentino en la categoría movilizó a miles de personas que no eran amantes del automovilismo y se volcaron a apoyarlo. En ocasiones, algunos fanáticos superaron ciertos límites y el fomento del hate llevó al corredor a querer poner un freno. El tema se presenta puntualmente en X, donde hay muchas cuentas anónimas o con nombres genéricos, y es la red social más compleja cuando se habla de mensajes de odio.

Colapinto se vio afectado por esta situación y, junto a su equipo de trabajo, buscó alternativas hasta optar por un comunicado en el que les pidió a sus fanáticos que no ataquen a otros corredores. Cada vez que el bonaerense tuvo un cruce con otro competidor, su rival suele recibir agravios de un cierto sector, aunque no es todo el público.

El apuntado en los últimos tiempos fue Lando Norris (McLaren), luego de su frase en Azerbaiyán, donde pidió una suspensión para el argentino por el choque que lo dejó afuera, al igual que a Pierre Gasly, compañero de Franco. No obstante, el inglés después pidió disculpas a Colapinto y también se manifestó en sus redes sociales.

Esta situación no es nueva para los argentinos: en 2023 y 2024 se vivió algo similar con Agustín Canapino en la IndyCar, luego de los toques de otros competidores que lo perjudicaron. Aquel panorama derivó en reacciones del piloto arrecifeño, su equipo y la categoría. En Alpine también rebotó el tema y por eso este miércoles publicaron una foto de Colapinto y el asesor ejecutivo del team galo, Flavio Briatore, en la base del equipo en Enstone. El posteo decía “Volviendo al trabajo” y mostraba a ambos sonriendo.

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Mientras tanto, la acción volverá el 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde el argentino buscará volver a la zona de puntos en la F1. En su video, Colapinto contó que hace un tiempo tomó la decisión de alejarse de las redes sociales y tomar un descanso, para enfocarse en su sueño, en su carrera deportiva y en conseguir con el equipo los resultados que necesitan.

Antes de despedirse, agradeció el apoyo que recibe desde el principio y les dijo a los seguidores que “no me van a extrañar”, porque van a seguir viéndose en las carreras. Pidió que sigan bancando al equipo y a él, y se mostró seguro de que vendrán grandes resultados y de que se verán “muy, muy pronto en las carreras más cerca de casa”. Cerró con un abrazo grande y un “gracias de corazón por entender”.