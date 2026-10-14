El frío vuelve al AMBA el fin de semana: el sábado la mínima bajará a 7 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el frío volverá al AMBA durante el fin de semana, con un descenso de las temperaturas mínimas que llegará hasta los 7 grados. De acuerdo con el pronóstico extendido, habrá mañanas frías, tardes frescas y bajas probabilidades de lluvia en toda la región.

El cambio se dará por el ingreso de aire frío desde el sur, que se espera tras un jueves inestable. El sábado será el día en que la mínima se ubique en los 7 grados y la máxima alcance los 16, en una jornada fresca, y el frío continuará durante el domingo, con un panorama similar para los porteños y el conurbano.

El jueves será el día más inestable de la semana, con una probabilidad de precipitaciones superior al 70%. Las máximas alcanzarán entre 18°C y 19°C. En ese escenario, el pronóstico indica que ingresará aire frío desde el sur, un fenómeno que luego se sentirá con más fuerza en los días siguientes.

El pronostico extendido

De cara al viernes 16, se anticipa una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 12, junto con una disminución en las probabilidades de lluvia. Por su parte, el sábado habrá un descenso de la temperatura mínima, que se ubicará en los 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados, en una jornada que se espera fresca.

Recomendado para ti Agenda Cultural: Guillermo Francella, Adrián Suar y Serú Girán lideran el fin de semana en Buenos Aires

En ese sentido, el meteorólogo Fernando Confessore explicó en TN: “Va a haber una entrada de aire frío desde el sábado en adelante, con mínimas entre 7 y 8 grados en Buenos Aires, sin llegar a niveles invernales pero con un descenso de temperatura notable”.

Para el domingo, continuará el frío con una temperatura mínima esperada de 8 grados y una máxima de 17, con probabilidad de lluvia de hasta 10%. Por su parte, para el lunes 19 se anticipa una jornada sin lluvias prevista y con máximas que podrían acercarse a los 20°C.

El pronóstico del fin de semana en Buenos Aires