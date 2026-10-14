La industria musical argentina vive una noche histórica con los Premios Martín Fierro de la Música 2026. La ceremonia, conducida por Hernán Drago y Edith Hermida, comenzó con una fuerte presencia del género urbano: María Becerra y L-Gante fueron los encargados de inaugurar la lista de ganadores, en una gala marcada por la emoción y un sorpresivo anuncio regional por parte de APTRA.

La primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música reúne a los artistas más destacados de la escena nacional en una noche histórica.

Los primeros ganadores: María Becerra y L-Gante

La estatuilla a “Mejor show en vivo” fue la encargada de abrir oficialmente las premiaciones. El galardón quedó en manos de María Becerra por su imponente “Quimera Show”, la presentación en formato 360° que brindó en el estadio de River Plate.

“Quiero agradecer a mi gran equipo. Hacer este show 360° en River fue súper complejo, y en un punto nos pareció imposible, pero con esfuerzo lo sacamos adelante”, expresó la cantante al subir al escenario, donde también destacó el trabajo de sus coristas, su banda, sus bailarines, la producción y, fundamentalmente, el apoyo incondicional de sus fans.

Minutos después llegó el turno de la categoría “Mejor artista urbano”, que consagró a L-Gante. El referente de la cumbia 420 brindó un sentido discurso enfocado en el impacto social del arte. “Este momento es muy significativo porque está mi mamá presente y muchos colegas que admiro mucho. La música ha sido salvación, tanto para mí como para mucha gente que pudo salir de todo lo malo”, reflexionó el músico, y concluyó: “Siempre con respeto y humildad, con eso les va a ir bien en todos lados. Desde el barrio, cumbia 420”.

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El discurso de Luis Ventura y un anuncio para Uruguay

La apertura formal de la transmisión estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Durante su mensaje de bienvenida, el periodista celebró el recambio generacional y el impulso a la cultura nacional. “Veo que hay gente nueva que quiere impulsar nuestra música y nuestra cultura”, destacó.

Además, Ventura aprovechó la visibilidad del escenario para adelantar los planes de expansión internacional de la entidad, anunciando que próximamente los premios Martín Fierro también tendrán una edición en Uruguay. “Gracias por la música”, cerró el titular de APTRA para dar inicio oficial a la gran celebración que premia a los artistas más destacados del país.

Homenajes a la trayectoria: La Mona, el Chaqueño y Palito Ortega

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando Carlos “La Mona” Jiménez subió al escenario para recibir el Martín Fierro a la Trayectoria Musical/Tropical. “Después de haber pasado tantos momentos tristes en mi vida, hace 60 años que estoy en la música. Yo nunca bajé los brazos y esto me da vida para seguir haciendo canciones. Gracias al público, a mis músicos, a mi familia y, en especial, a Juan que hace 52 años me banca en las buenas y en las malas”, agradeció el legendario cuartetero.

El folklore también tuvo su merecido reconocimiento. El Chaqueño Palavecino fue galardonado por su Trayectoria Folclórica y brindó un profundo discurso con la estatuilla en sus manos: “Es un privilegio estar acá. Vengo de un rincón ninguneado y olvidado, nos podía faltar todo, menos la música. Quiero agradecerles a todos los que colaboraron en estos 42 años que llevo en los escenarios. Gracias Dios por llegar a la gente”. Minutos más tarde, el icónico Palito Ortega también fue honrado con un Premio a la Trayectoria general.

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La lista completa de nominados a los Martín Fierro de la Música 2026

Mejor Canción

Cazzu — Con otra.

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos.

Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos.

Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien.

Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta.

María Becerra — Quimera.

Cazzu — Latinaje.

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota.

Lali — Cuando el demonio llama.

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9.

Lauta, Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas.

Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix.

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa.

Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout.

Turf y Lali — Loco un poco.

Mejor Artista Femenina

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María Becerra.

Ángela Leiva.

Tini.

Lali.

Cazzu.

Natalie Pérez.

Marilina Bertoldi.

Mejor Artista Masculino

Fito Páez.

Dante Spinetta.

Coti Sorokin.

Milo J.

Axel.

Abel Pintos.

Emanero.

Dillom.

Mejor Grupo/Banda

Babasónicos.

Divididos.

Los Pericos.

Turf.

Airbag.

El Mató a un Policía Motorizado.

Tan Biónica.

Los Piojos.

Mejor Artista Revelación Masculino

Simón Aguirre.

Lázaro Caballero.

Max Carra.

Roze.

Ramma.

Joaco Burgos.

Camionero.

Luciano Creiner.

Valentino Merlo.

Mejor Artista Revelación Femenina

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More con Flow.

Valentina Márquez.

Juana Rozas.

143Leti.

Mery Granados.

Valentina Olguín.

Candu Domínguez.

Mejor Artista Pop

Tini.

Lali.

Emilia.

Tiago PZK.

María Becerra.

Zoe Gotusso.

Yami Safdie.

Ángela Torres.

Mejor Artista Melódico/Balada

Benjampin Amadeo

Lola Cobach

Matías Napoli

Javier Caumont

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta.

Trueno.

J Rei.

Duki.

L-Gante.

Nicki Nicole.

Milo J.

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti.

Abel Pintos.

Luciano Pereyra.

Los Nocheros.

Destino San Javier.

Coki Ramírez.

Maggie Cullen.

Jorge Rojas.

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River.

La K’onga — Cuartetour.

Lali — Lali Tour 2025.

Airbag — El Club de la Pelea.

Tini — Futttura.

Q’Lokura — Q’Lokura en vivo.

Emanero — Emanero Tour 2025.

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo.

Mejor Productor/a Musical

Mauro De Tommaso.

Bizarrap (BZRP).

Nico Cotton.

Big One.

Evlay.

Tatool.

Tote.

Oscar Mediavilla.

Mejor Grupo/Banda Tropical

Damas Gratis.

Los Totora.

La T y La M.

Ráfaga.

La K’onga.

Q’Lokura.

La Delio Valdez.

Banda XXI.

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari.

Uriel Lozano.

El Polaco.

Ulises Bueno.

Daniel Agostini.

Nico Mattioli.

Mejor Artista Tropical Femenina

Ángela Leiva.

Dalila.

Karina.

Eugenia Quevedo.

Mejor Artista de Tango

Guillermo Fernández.

Caro Minella.

Jorge Amicone.

Jorge Vázquez.

Los Reyes del Tango.

Mejor Cortina Musical de TV

Morfi, Todos a la Mesa.

LAM.

Gran Hermano.

Telenueve Noticiero.

Mejor Concepto Visual

María Becerra.

Lali.

Tini.

Emanero.

Cazzu.

Dillom.

Ca7riel y Paco Amoroso.

Mejor Manager Artístico

Fernando Szereszevsky.

Pocho Rocca.

Artes Group.

Natanael Real.

Daniel Grinbank.

Ana Poluyan.

Maxi El Brother.

Alberto Miguel.

Marcelo Fogoli.

Héctor Cavallero.

Mejor Artista DJ

Ezequiel Arias.

Sol Ortega.

Hernán Cattaneo.

Mariano Mellino.

Victoria Engel.

Carlos Alfonsín.

Javier Zuker.

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus.

Molto.

Kanji.

Rinde 2 — Luck Ra.

Mejor Artista DJ Revelación

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0ostil.

Victoria Why Not.

Discip.

Ana Helder.

Jay De Lys.

Eze Ramires.

Mejor Artista Melódico/Balada

Benjampin Amadeo

Lola Cobach

Matías Napoli

Javier Caumont

Trayectoria melódico/pop:

Patricia Sosa

Mejor Artista de Música Infantil

Panam.

Plim Plim.

Margarita.

Pau Pau.

Topa.

El Reino Infantil.

Mejor Artista de Cuarteto

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Valentina Márquez.

Ulises Bueno.

Simón Aguirre.

Trayectoria Folclórica

El Chaqueño Palavecino (GANADOR)

Trayectoria Música Popular

Palito Ortega (GANADOR)

Leyenda de Leyendas

Charly García (GANADOR)

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