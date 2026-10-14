AHORA: Martín Fierro de la Música 2026, María Becerra y L-Gante se llevaron los primeros premios
La industria musical argentina vive una noche histórica con los Premios Martín Fierro de la Música 2026. La ceremonia, conducida por Hernán Drago y Edith Hermida, comenzó con una fuerte presencia del género urbano: María Becerra y L-Gante fueron los encargados de inaugurar la lista de ganadores, en una gala marcada por la emoción y un sorpresivo anuncio regional por parte de APTRA.
Los primeros ganadores: María Becerra y L-Gante
La estatuilla a “Mejor show en vivo” fue la encargada de abrir oficialmente las premiaciones. El galardón quedó en manos de María Becerra por su imponente “Quimera Show”, la presentación en formato 360° que brindó en el estadio de River Plate.
“Quiero agradecer a mi gran equipo. Hacer este show 360° en River fue súper complejo, y en un punto nos pareció imposible, pero con esfuerzo lo sacamos adelante”, expresó la cantante al subir al escenario, donde también destacó el trabajo de sus coristas, su banda, sus bailarines, la producción y, fundamentalmente, el apoyo incondicional de sus fans.
Minutos después llegó el turno de la categoría “Mejor artista urbano”, que consagró a L-Gante. El referente de la cumbia 420 brindó un sentido discurso enfocado en el impacto social del arte. “Este momento es muy significativo porque está mi mamá presente y muchos colegas que admiro mucho. La música ha sido salvación, tanto para mí como para mucha gente que pudo salir de todo lo malo”, reflexionó el músico, y concluyó: “Siempre con respeto y humildad, con eso les va a ir bien en todos lados. Desde el barrio, cumbia 420”.
El discurso de Luis Ventura y un anuncio para Uruguay
La apertura formal de la transmisión estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Durante su mensaje de bienvenida, el periodista celebró el recambio generacional y el impulso a la cultura nacional. “Veo que hay gente nueva que quiere impulsar nuestra música y nuestra cultura”, destacó.
Además, Ventura aprovechó la visibilidad del escenario para adelantar los planes de expansión internacional de la entidad, anunciando que próximamente los premios Martín Fierro también tendrán una edición en Uruguay. “Gracias por la música”, cerró el titular de APTRA para dar inicio oficial a la gran celebración que premia a los artistas más destacados del país.
Homenajes a la trayectoria: La Mona, el Chaqueño y Palito Ortega
Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando Carlos “La Mona” Jiménez subió al escenario para recibir el Martín Fierro a la Trayectoria Musical/Tropical. “Después de haber pasado tantos momentos tristes en mi vida, hace 60 años que estoy en la música. Yo nunca bajé los brazos y esto me da vida para seguir haciendo canciones. Gracias al público, a mis músicos, a mi familia y, en especial, a Juan que hace 52 años me banca en las buenas y en las malas”, agradeció el legendario cuartetero.
El folklore también tuvo su merecido reconocimiento. El Chaqueño Palavecino fue galardonado por su Trayectoria Folclórica y brindó un profundo discurso con la estatuilla en sus manos: “Es un privilegio estar acá. Vengo de un rincón ninguneado y olvidado, nos podía faltar todo, menos la música. Quiero agradecerles a todos los que colaboraron en estos 42 años que llevo en los escenarios. Gracias Dios por llegar a la gente”. Minutos más tarde, el icónico Palito Ortega también fue honrado con un Premio a la Trayectoria general.
La lista completa de nominados a los Martín Fierro de la Música 2026
Mejor Canción
- Cazzu — Con otra.
- María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos.
- Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos.
- Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien.
Mejor Álbum
- Milo J — La vida era más corta.
- María Becerra — Quimera.
- Cazzu — Latinaje.
- Ca7riel y Paco Amoroso — Papota.
- Lali — Cuando el demonio llama.
Mejor Colaboración
- Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9.
- Lauta, Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas.
- Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix.
- Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa.
- Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout.
- Turf y Lali — Loco un poco.
Mejor Artista Femenina
- María Becerra.
- Ángela Leiva.
- Tini.
- Lali.
- Cazzu.
- Natalie Pérez.
- Marilina Bertoldi.
Mejor Artista Masculino
- Fito Páez.
- Dante Spinetta.
- Coti Sorokin.
- Milo J.
- Axel.
- Abel Pintos.
- Emanero.
- Dillom.
Mejor Grupo/Banda
- Babasónicos.
- Divididos.
- Los Pericos.
- Turf.
- Airbag.
- El Mató a un Policía Motorizado.
- Tan Biónica.
- Los Piojos.
Mejor Artista Revelación Masculino
- Simón Aguirre.
- Lázaro Caballero.
- Max Carra.
- Roze.
- Ramma.
- Joaco Burgos.
- Camionero.
- Luciano Creiner.
- Valentino Merlo.
Mejor Artista Revelación Femenina
- More con Flow.
- Valentina Márquez.
- Juana Rozas.
- 143Leti.
- Mery Granados.
- Valentina Olguín.
- Candu Domínguez.
Mejor Artista Pop
- Tini.
- Lali.
- Emilia.
- Tiago PZK.
- María Becerra.
- Zoe Gotusso.
- Yami Safdie.
- Ángela Torres.
Mejor Artista Melódico/Balada
- Benjampin Amadeo
- Lola Cobach
- Matías Napoli
- Javier Caumont
Mejor Artista Urbano
- Dante Spinetta.
- Trueno.
- J Rei.
- Duki.
- L-Gante.
- Nicki Nicole.
- Milo J.
Mejor Artista Folclórico
- Soledad Pastorutti.
- Abel Pintos.
- Luciano Pereyra.
- Los Nocheros.
- Destino San Javier.
- Coki Ramírez.
- Maggie Cullen.
- Jorge Rojas.
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
- María Becerra — Quimera Show 360° en River.
- La K’onga — Cuartetour.
- Lali — Lali Tour 2025.
- Airbag — El Club de la Pelea.
- Tini — Futttura.
- Q’Lokura — Q’Lokura en vivo.
- Emanero — Emanero Tour 2025.
- Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo.
Mejor Productor/a Musical
- Mauro De Tommaso.
- Bizarrap (BZRP).
- Nico Cotton.
- Big One.
- Evlay.
- Tatool.
- Tote.
- Oscar Mediavilla.
Mejor Grupo/Banda Tropical
- Damas Gratis.
- Los Totora.
- La T y La M.
- Ráfaga.
- La K’onga.
- Q’Lokura.
- La Delio Valdez.
- Banda XXI.
Mejor Artista Tropical Masculino
- Rodrigo Tapari.
- Uriel Lozano.
- El Polaco.
- Ulises Bueno.
- Daniel Agostini.
- Nico Mattioli.
Mejor Artista Tropical Femenina
- Ángela Leiva.
- Dalila.
- Karina.
- Eugenia Quevedo.
Mejor Artista de Tango
- Guillermo Fernández.
- Caro Minella.
- Jorge Amicone.
- Jorge Vázquez.
- Los Reyes del Tango.
Mejor Cortina Musical de TV
- Morfi, Todos a la Mesa.
- LAM.
- Gran Hermano.
- Telenueve Noticiero.
Mejor Concepto Visual
- María Becerra.
- Lali.
- Tini.
- Emanero.
- Cazzu.
- Dillom.
- Ca7riel y Paco Amoroso.
Mejor Manager Artístico
- Fernando Szereszevsky.
- Pocho Rocca.
- Artes Group.
- Natanael Real.
- Daniel Grinbank.
- Ana Poluyan.
- Maxi El Brother.
- Alberto Miguel.
- Marcelo Fogoli.
- Héctor Cavallero.
Mejor Artista DJ
- Ezequiel Arias.
- Sol Ortega.
- Hernán Cattaneo.
- Mariano Mellino.
- Victoria Engel.
- Carlos Alfonsín.
- Javier Zuker.
Mejor Música de Comerciales/Jingles
- Saphirus.
- Molto.
- Kanji.
- Rinde 2 — Luck Ra.
Mejor Artista DJ Revelación
- 0ostil.
- Victoria Why Not.
- Discip.
- Ana Helder.
- Jay De Lys.
- Eze Ramires.
Mejor Artista Melódico/Balada
- Benjampin Amadeo
- Lola Cobach
- Matías Napoli
- Javier Caumont
Trayectoria melódico/pop:
- Patricia Sosa
Mejor Artista de Música Infantil
- Panam.
- Plim Plim.
- Margarita.
- Pau Pau.
- Topa.
- El Reino Infantil.
Mejor Artista de Cuarteto
- Valentina Márquez.
- Ulises Bueno.
- Simón Aguirre.
Trayectoria Folclórica
- El Chaqueño Palavecino (GANADOR)
Trayectoria Música Popular
- Palito Ortega (GANADOR)
Leyenda de Leyendas
- Charly García (GANADOR)
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