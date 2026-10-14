River reaccionó en Junín, pero no pudo pasar del empate ante Sarmiento

River Plate igualó 1-1 ante Sarmiento en Junín, por el partido pendiente de la fecha 11, en un encuentro que tuvo ocasiones de sobra, polémicas y un final cargado de tensión.



El equipo dirigido por Leonardo Ponzio comenzó en desventaja, reaccionó durante el complemento y consiguió rescatar un punto, aunque no logró quedarse con una victoria importante en su lucha por meterse en los puestos de clasificación a los Play-Offs.

Desde el comienzo, el conjunto local mostró una postura ofensiva y encontró espacios para lastimar a un River que tuvo dificultades para acomodarse en el campo. Antes de los cinco minutos, un remate de Sarmiento dio en el palo y encendió las alarmas en el arco defendido por Santiago Beltrán. El Verde mantuvo la presión durante los primeros instantes y expuso las falencias defensivas del equipo visitante.

Sin embargo, River tuvo sus oportunidades para abrir el marcador. A los 11 minutos, Ángel Correa envió un buen centro que Sebastián Driussi conectó con un remate que terminó estrellándose en el travesaño. Apenas un minuto después, el propio Correa dispuso de un mano a mano que no pudo aprovechar. La falta de eficacia comenzó a convertirse en un problema para el Millonario, que poco después recibió un golpe del otro lado.

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A los 14 minutos, cuando River empezaba a encontrar cierta estabilidad, Julián Contrera apareció dentro del área y convirtió el 1-0 para Sarmiento. El gol obligó al equipo de Ponzio a adelantar sus líneas y salir en busca del empate. Con el resultado en contra, el visitante comenzó a generar situaciones, aunque también dejó espacios que el conjunto dirigido por Facundo Sava aprovechó para inquietar de contraataque.

Con el correr de los minutos, River acumuló llegadas y estuvo cerca de igualar el encuentro. A los 36, el arquero Ayala protagonizó una doble intervención destacada: primero, ante un remate de Tomás Galván y, después, para impedir que prosperara un pase al medio de Gonzalo Montiel. Más tarde, Thiago Almada probó de tiro libre, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Pese a las oportunidades, el Millonario no consiguió romper la resistencia local y se fue al descanso perdiendo por 1-0.

En el inicio del segundo tiempo, River salió decidido a cambiar la historia. Ángel Correa y Tomás Galván tuvieron oportunidades para empatar, mientras que el equipo visitante comenzó a instalarse con mayor frecuencia en campo rival. La presión dio sus frutos a los 10 minutos, cuando Gonzalo Montiel conectó de cabeza y marcó el 1-1. Sin embargo, la alegría duró poco: tras revisar la acción, el árbitro Sebastián Zunino anuló el tanto por una mano previa de Fausto Vera.

El conjunto de Ponzio no bajó los brazos y continuó buscando la igualdad. A los 26 minutos, Montiel volvió a aparecer y esta vez sí logró convertir el empate, desatando el festejo visitante. Con el 1-1, el partido ganó intensidad y se transformó en un ida y vuelta, con River intentando aprovechar su dominio y Sarmiento apostando al juego directo para encontrar espacios.

En el tramo final, River mantuvo la iniciativa y generó las situaciones más claras, pero volvió a fallar en la definición. El ingreso de Lautaro Pereyra le dio una nueva alternativa ofensiva: apenas ingresó, sacó un remate que Ayala contuvo con una gran intervención. Con Lucas Beltrán también en cancha y Thiago Almada como uno de los principales conductores de los ataques, el Millonario empujó hasta los últimos minutos.

El árbitro adicionó ocho minutos y River volcó sus últimas fuerzas al área rival en busca de un triunfo que le permitiera acercarse a los puestos de Play-Offs. No obstante, pese al dominio y las oportunidades acumuladas durante el complemento, no encontró el gol decisivo. Finalmente, el encuentro terminó 1-1 en Junín: Sarmiento dejó escapar la posibilidad de sostener la ventaja y River se llevó un punto que sabe a poco por sus aspiraciones y por las chances que generó.