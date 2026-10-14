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Política | octubre 14, 2026 | 10:14 pm

“Vamos a sacar a patadas al comunista”: el fuerte abrazo de Javier Milei y Eduardo Bolsonaro en Washington

El Presidente cerró su discurso en la Gala de la Herencia Hispana con un efusivo saludo a Eduardo Bolsonaro
Luz Fondeville
Por Luz Fondeville

Productora audiovisual y editora. Escribo sobre información general, política y policiales. También me dedico a las transmisiones de…

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El presidente Javier Milei protagonizó un momento de alto impacto geopolítico durante su paso por la ciudad de Washington. Al finalizar su intervención en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, el mandatario argentino lanzó una dura frase de cara a las próximas elecciones en Brasil y selló su discurso fundiéndose en un abrazo con el diputado Eduardo Bolsonaro.

El presidente argentino ratificó su alianza con la familia Bolsonaro durante la Gala Oficial de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

“Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil y vamos a pintar el continente de azul”, disparó el líder libertario frente a los presentes en la capital norteamericana. La declaración, una clara y directa alusión a la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, ratifica el respaldo incondicional de la Casa Rosada a la familia Bolsonaro en la recta final de la campaña electoral del país vecino.

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El contexto de la foto entre Javier Milei y Eduardo Bolsonaro

El efusivo cruce se dio en el marco de la 19° visita de Milei a los Estados Unidos, donde fue invitado para recibir el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global”. Tal como se había anticipado en la previa de la gira, el evento funcionó como el escenario perfecto para concretar el encuentro con el legislador brasileño.

Cabe recordar que Eduardo Bolsonaro se encuentra actualmente en Norteamérica y tiene prohibido regresar a su país de origen debido a una orden emitida por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, vinculada a presuntas presiones sobre la administración de Donald Trump para imponer sanciones contra el gobierno de Lula.

Un mensaje directo a días del balotaje en Brasil

Las declaraciones del mandatario argentino resuenan con especial fuerza en la región, dado que Brasil definirá su futuro presidencial el próximo 25 de octubre en una segunda vuelta. En esa instancia definitiva, el oficialismo se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hermano de Eduardo y candidato de la derecha.

La promesa pública de Javier Milei de “pintar el continente de azul” deja en evidencia su intención de consolidar un bloque ideológico regional fuerte, alineado con las ideas del libre mercado y, eventualmente, buscando sintonía con el Partido Republicano en los Estados Unidos.

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