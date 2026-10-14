De qué murió Jorge Locomotora Castro: su hija tras la autopsia dijo que “la causa fue natural”

La autopsia preliminar al cuerpo de Jorge Locomotora Castro determinó que el ex campeón mundial falleció a los 59 años por un edema agudo de pulmón provocado por una falla cardíaca. Las pericias forenses ordenadas por la Justicia confirmaron que se trató de una muerte no traumática luego de sufrir una severa descompensación derivada de su cuadro de diabetes en el Bingo de Morón.

El ex pugilista se encontraba en el establecimiento acompañado por su hija Quimey y su ex pareja cuando comenzó a manifestar intensos dolores en el pecho antes de perder la conciencia.

El dramático relato de la hija sobre los últimos minutos

“Me duele el pecho, me duele el pecho. Me duele mucho, hija”, fueron las últimas palabras que Jorge Locomotora Castro le dijo a Quimey al regresar del baño del local. La joven explicó que el personal de seguridad del Bingo de Morón trasladó al ex boxeador caminando hasta una oficina privada para brindarle asistencia médica de urgencia.

En ese sector reservado le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos, pero los profesionales de la ambulancia constataron que ya no tenía signos vitales. “Él era diabético e insulinodependiente. Estábamos bien y de repente me dijo que le dolía el pecho. Desconocemos, pero nos quedamos con que la causa fue natural”, afirmó la hija ante los medios.

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La intimidad familiar y el velatorio en Morón

La visita al centro de juego formaba parte de una rutina habitual que Jorge Locomotora Castro compartía con la madre de Quimey, con quien mantenía una excelente relación pese a estar separados hace 15 años. La joven aclaró que la ambulancia no demoró en llegar y que el ex deportista rechazó usar una silla de ruedas para desplazarse hacia la oficina donde intentaron reanimarlo.

Actualmente, el ex boxeador estaba en pareja con Noe Vigliarolo, con quien planeaba comprometerse durante el fin de semana largo en un viaje hacia la costa atlántica. La familia confirmó que la despedida será íntima. El velatorio de Jorge Locomotora Castro se iniciará este miércoles cerca de las 18 en Morón y el entierro se realizará el jueves al mediodía en el cementerio municipal.

La gloria deportiva de un ícono del deporte nacional

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967, el santacruceño construyó una de las trayectorias más espectaculares del deporte argentino con 144 combates profesionales. Su récord histórico registró 130 victorias, con 90 triunfos por la vía del nocaut, 11 derrotas y tres empates sobre los cuadriláteros del mundo.

El 12 de agosto de 1994 conquistó el título mundial vacante de la categoría mediano de la AMB frente al estadounidense Reggie Johnson en Buenos Aires. Su consagración definitiva llegó el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México, cuando noqueó de forma heroica en el noveno round a John David Jackson en una de las peleas más dramáticas de la historia.