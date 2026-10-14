Locomotora Castro: su hija reveló que “nos dijo me duele mucho el pecho y se descompensó”

El deporte argentino atraviesa horas de luto por la muerte de Jorge Locomotora Castro, quien falleció de forma natural a los 59 años tras sufrir un infarto en el Bingo de Morón. El ex campeón mundial de boxeo se encontraba en el establecimiento junto a su hija Quimey y su ex pareja cuando comenzó a manifestar un fuerte malestar en el pecho.

A pesar de recibir atención médica de urgencia en una oficina privada del lugar, los profesionales de la ambulancia constataron que ya no presentaba signos vitales.

El dramático relato de la hija sobre el ataque cardíaco

“El fallecimiento de mi papá fue de manera natural. Tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir. Fue una cuestión de 15 minutos”, explicó su hija Quimey en la puerta de su vivienda. La joven relató que la descompensación ocurrió al regresar del baño del local, momento en que el ex deportista le manifestó una intensa presión pulmonar.

“Me dijo ‘me duele el pecho, me duele el pecho. Me duele mucho, hija’. Ahí llamamos a la seguridad del lugar y fue tan rápido como lo cuento”, detalló sobre el doloroso episodio. La familia aclaró que el personal lo trasladó caminando a un sector privado, donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos sin lograr revertir el cuadro.

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Aclaración sobre la asistencia médica y la salud del ex campeón

Quimey remarcó que la ambulancia no sufrió demoras y descartó categóricamente cualquier tipo de falla o negligencia por parte del establecimiento o de los profesionales. “Tomaron todas las medidas necesarias. Él era diabético, insulinodependiente y siempre se controlaba. La Policía Científica ya se encargó de demostrar que fue totalmente natural”, agregó.

La visita al Bingo de Morón constituía una salida habitual que el ex pugilista compartía con su hija y la madre de ella, con quien mantenía un vínculo de amistad tras separarse hace 15 años. La joven destacó que en el último tiempo su padre se mostraba muy entusiasmado con un proyecto solidario enfocado en la provisión de alimentos para comedores comunitarios.

Despedida privada, planes inconclusos y el dolor de la familia

El entorno más cercano del ex deportista confirmó que la despedida será íntima, reservada únicamente para familiares, allegados y amigos de la actividad. El velatorio de Jorge Locomotora Castro se iniciará este miércoles cerca de las 18 en Morón, mientras que el entierro se llevará a cabo el jueves al mediodía en el cementerio municipal.

Por su parte, su pareja Noe Vigliarolo expresó su dolor a través de las redes sociales y reveló que tenían planeado comprometerse durante un viaje a la costa atlántica. La hija del ídolo popular cerró su testimonio pidiendo respeto al luto familiar y deseó que la sociedad lo recuerde por su alegría y su constante lucha dentro y fuera del ring.