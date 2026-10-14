Un oncólogo explicó cómo será la recuperación del papa León XIV tras la cirugía

El diagnóstico que recibió el papa León XIV abrió interrogantes sobre el origen de la enfermedad y las posibilidades de recuperación tras la intervención quirúrgica. El oncólogo Rubén Kowalyszyn analizó el caso y explicó qué se conoce sobre este tipo de tumores, incluso en personas que nunca fumaron, hoy en diálogo con Santo Biasatti en Contacto Directo.

El especialista señaló que al Pontífice le diagnosticaron un adenocarcinoma de pulmón y consideró que la lesión habría sido detectada en una etapa muy temprana. Durante la entrevista, explicó que este tipo de tumor suele asociarse al tabaquismo y a la exposición a sustancias contaminantes, aunque también puede aparecer en personas sin esos factores de riesgo.

“Parece ser un tamaño tumoral en un estadio muy temprano”, sostuvo Kowalyszyn al referirse a los datos que trascendieron sobre el diagnóstico del Papa. Según explicó, la detección temprana es importante porque permite evaluar alternativas de tratamiento y, en determinados casos, tratar el tumor mediante una cirugía.

Consultado sobre la posibilidad de que aparezcan nuevos nódulos en el mismo pulmón, el oncólogo indicó que existen casos en los que se desarrollan tumores simultáneos, aunque aclaró que es una situación poco frecuente. También explicó que los estudios de diagnóstico, como la tomografía y el PET-CT, permiten descartar la presencia de otras lesiones.

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En relación con la incidencia de esta enfermedad en Argentina, Kowalyszyn afirmó que el cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes en los hombres y que está fuertemente relacionado con el consumo de tabaco. Además, señaló que el adenocarcinoma representa alrededor del 60% de los tumores pulmonares.

El médico también explicó que una parte de estos casos se presenta en personas que nunca fumaron ni estuvieron expuestas a determinados agentes cancerígenos. En esos pacientes, detalló, pueden intervenir alteraciones moleculares que provocan un crecimiento descontrolado de las células, aunque todavía no se conoce por qué ocurren en algunas personas y no en otras.

“Conocemos todo el detalle biológico de cómo esto sucede. Ahora, no tenemos la respuesta a la pregunta de por qué lo hace”, afirmó el especialista. En ese sentido, sostuvo que el envejecimiento aumenta el riesgo de desarrollar estas alteraciones, incluso cuando no existe una relación directa con el cigarrillo.

Durante la conversación, Kowalyszyn también se refirió al posible aporte de la inteligencia artificial en el diagnóstico y la prevención. Consideró que esta tecnología puede contribuir a mejorar las estrategias médicas y ayudar a comprender el origen de determinados tumores, especialmente en pacientes que no presentan los factores de riesgo habituales.

En el caso de los fumadores, explicó que dejar el cigarrillo es una de las principales medidas de prevención. También señaló que las personas mayores de 50 años que fuman o dejaron de hacerlo en los últimos 15 años pueden realizarse una tomografía de baja dosis anual para detectar tumores en etapas tempranas.

Sobre los tiempos de recuperación después de una operación de tórax, el oncólogo estimó que, si no surgen complicaciones, el paciente podría regresar a su casa entre cuatro y siete días después de la intervención. La recuperación para retomar las actividades habituales podría demandar aproximadamente 30 días, aunque durante ese período recomendó evitar esfuerzos intensos.

Kowalyszyn agregó que, en las primeras semanas posteriores a la cirugía, también se deben evitar los viajes en avión y otras actividades que puedan generar cambios bruscos de presión, debido al riesgo de sufrir un neumotórax tardío.

Al referirse puntualmente al Papa, el médico consideró que, durante la rehabilitación, sería conveniente postergar los viajes por un par de semanas. De todos modos, remarcó que las indicaciones médicas deben contemplar las decisiones personales de cada paciente.

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“Promovemos una oncología centrada en el paciente, pensada y con el paciente tomando las decisiones sobre su tratamiento día a día”, concluyó el especialista, al explicar la importancia de que las personas participen activamente en las decisiones relacionadas con su salud.