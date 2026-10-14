River y Sarmiento se repartieron puntos en Junín, en el partido pendiente de la fecha 11

River Plate y Sarmiento empataron 1-1 este miércoles en Junín, en el encuentro pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El Millonario necesitaba ganar para acercarse a la zona de clasificación a los playoffs, pero no pudo cumplir su objetivo.

El equipo de Núñez buscó el triunfo hasta el final, aunque volvió a sufrir por su falta de efectividad. Pese a la presión en los últimos minutos, no logró romper la resistencia del conjunto local y debió conformarse con un punto.



53’ ST: FINAL DEL PARTIDO EN JUNÍN: SARMIENTO 1-1 RIVER PLATE

51’ ST: River manda todo su poderío al área verde y busca desesperadamente encontrarse con una victoria que lo meta en zona de Play-Offs.



45’ ST: SE JUEGAN 8 MINUTOS MÁS EN JUNÍN.



43’ ST: Thiago Almada se volvió el eje ofensivo de un conjunto visitante que con el ingreso de Lucas Beltrán busca ganar el partido.



37’ ST: River sigue con su dominio generando las chances más claras pero por ahora sin conseguir transformarlas en gol.

32’ ST: El partido se convirtió en un ida y vuelta constante. River parece controlar el partido pero el juego directo del equipo dirigido por Sava puede sorprender en cualquier momento.



27’ ST: Ingreso Lautaro Pereyra por Tomás Galván en River y a los primeros segundos de entrar sacó un gran remate al arco rival que fue muy bien atajado por Ayala.



26’ ST: GOOOL DE RIVER PLATE. AHORA SÍ, GONZALO MONTIEL VOLVIÓ A APARECER Y MARCÓ EL EMPATE PARA EL EQUIPO DE PONZIO

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SARMIENTO 1-1 RIVER.

20’ ST: Sebastián Driussi y un mal control culminaron un ataque de River que prometió mucho más. Por su lado, Sarmiento con poco llega al área rival y genera mucho peligro.



11’ ST: GOL ANULADO, Zunino observó una mano de Fausto Vera previo a la asistencia a Montiel y el partido sigue igual en Junín.



10’ ST: GOL DE RIVER, GONZALO MONTIEL DE CABEZA MARCA EL EMPATE PARA EL EQUIPO DE PONZIO

7’ ST: Gran chance para River que Ángel Correa no pudo transformar en gol. Sigue todo igual en Junín

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4’ ST: El equipo de Ponzio comienza a llegar al área rival. Ángel Correa y Tomás Galván tuvieron chances claras para empatar el encuentro.



0’ ST: ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO EN JUNIN. River obligado a salir a buscar el empate.



49’ PT: Pitó Zunino y finalizó la primera mitad. SARMIENTO 1-0 RIVER PLATE.



42’ PT: River comienza a desesperarse y se empieza a notar en el Eva Perón. Polémica por una mano de Santiago Beltrán afuera del área y falta de claridad en el ataque muestran un millonario que se encuentra nublado en la cancha.



37’ PT: Tiro libre de Thiago Almada que se fue por encima del travesaño.

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36’ PT: Gran doble atajada de Ayala. La primera una muy difícil a Tomás Galván y la segunda tapando un pase al medio de Gonzalo Montiel.

River genera chances y de a poco se va mereciendo el empate.



27’PT: El conjunto visitante empieza a animarse a atacar y genera chances claras de la mano de Ángel Correa y Martínez Quarta, a pesar de eso, descuida mucho la línea defensiva y cada llegada de Sarmiento se vuelve muy peligrosa.



18’ PT: Tras el gol, River con todo a buscar el empate en el marcador.



14’ PT: GOL DE SARMIENTO DE JUNÍN. Cuando River comenzaba a acomodarse en el partido. Julián Contrera aparece dentro del área para marcar el primero y abrir el marcador para el conjunto de Junín.



11’ PT: GRAN OPORTUNIDAD PARA RIVER. Un muy buen centro de Ángel Correa y Sebastián Driussi estrelló su remate contra el travesaño y tan solo un minuto después Ángel Correa desaprovechó un mano a mano que pudo haber significado el primero para River.



7’ PT: Sarmiento está siendo muy superior al “Millonario”. Un remate al poste y varias llegadas al arco de Santiago Beltrán deja expuesto el mal rendimiento del equipo de Ponzio.

3’ PT: Primera gran chance del partido. Un fuerte remate que pegó en el PALO y se salvó River antes de los primeros 5 minutos.



1’ PT: COMENZÓ EL PARTIDO EN JUNÍN.



0’ PT: Salen los equipos a la cancha, se viene un duelo clave para definir el futuro del River de Leonardo Ponzio y un “Verde” que quiere consolidarse en puestos de clasificación a Play-Offs.



Con la posibilidad de escalar posiciones en el Torneo Clausura 2026, River tendrá una nueva prueba este miércoles frente a Sarmiento. El encuentro se jugará desde las 19:00 en el estadio Eva Perón, por la fecha 11 pendiente del certamen, con Sebastián Zunino como juez principal. La transmisión de Lito Costa Febre por Radio del Plata comenzará a las 18:30.

El conjunto de Núñez llega luego de superar 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y necesita aprovechar el partido que tiene por recuperar para mejorar su ubicación en la competencia. Actualmente, suma 16 puntos y se encuentra noveno, mientras que su rival atraviesa otro panorama tras conseguir una victoria ante Aldosivi.

Las incógnitas de River pasan por el mediocampo y la generación de juego. Leonardo Ponzio analiza la posibilidad de incluir a Aníbal Moreno y Thiago Almada desde el inicio, en reemplazo de Fausto Vera y Lautaro Pereyra. De todos modos, la alineación todavía no está confirmada y la estructura sería similar a la utilizada en el último compromiso.

En ataque, Sebastián Driussi y Ángel Correa aparecen como las opciones para compartir la delantera, con Almada como posible enlace si finalmente consigue un lugar entre los titulares. La defensa tendría a Santiago Beltrán en el arco, acompañado por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, autor del gol que le dio el triunfo a River en la jornada anterior.

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Del lado local, Sarmiento buscará aprovechar su condición de anfitrión para seguir prendido en la parte alta de la Zona B. El equipo de Facundo Sava viene de vencer a Aldosivi después de dos partidos sin ganar y una victoria frente al Millonario lo llevaría a 22 puntos, cifra que también acumulan Rosario Central, Belgrano y Argentinos, los tres líderes de la zona.

El último cruce entre ambos terminó con festejo para River. En marzo, por la undécima fecha del Torneo Apertura, el equipo de Núñez ganó 2-0 en el Monumental gracias a los tantos de Sebastián Driussi e Ian Subiabre. Ahora, el conjunto de Junín tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa ante un rival que necesita sumar.

Las formaciones de Sarmiento y River

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez y Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

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