Murió el “Roña” Castro y su novia lo despidió: “Te voy a amar siempre”

El exboxeador y leyenda del deporte argentino Jorge “Roña” Castro falleció a los 59 años luego de sufrir una descompensación severa en un bingo de la localidad bonaerense de Morón.

El sorpresivo desenlace generó una conmoción inmediata en el ambiente del boxeo nacional, mientras la Justicia investiga las circunstancias exactas que desencadenaron su deceso en el establecimiento del oeste del Conurbano. Horas después de confirmarse la triste noticia, salieron a la luz los detalles de las últimas apariciones públicas del excampeón mundial en sus plataformas digitales.

La última postal familiar del excampeón

Apenas tres días antes de su fallecimiento, el pugilista compartió una fotografía en su cuenta oficial de Facebook que terminó convirtiéndose en su último registro público. En la imagen publicada el domingo 11 de octubre, el exfutbolista y boxeador aparecía sonriente junto a su novia, Noe Vigliarolo, y su suegra durante un festejo familiar.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en su característico tono distendido, donde relataba la invitación a almorzar con motivo del cumpleaños de la mujer. “Hola, hoy es el cumpleaños de la suegra, así que la invité a almorzar y el que quiera que se vaya anotando porque quiere tener marido”, escribió en aquella oportunidad el exatleta.

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El desgarrador adiós de su pareja

Tras conocerse la confirmación del deceso, Noelia Vigliarolo utilizó su cuenta personal de Instagram para volcar unas emotivas palabras de despedida dedicadas al exdeportista.

“Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, expresó la joven conductora en el inicio de su mensaje. La pareja del expugilista remarcó la fortaleza del vínculo que mantuvieron durante los últimos años a pesar de las dificultades cotidianas.

“Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos, compartimos… Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, continuó el texto. En el tramo final del mensaje, la joven manifestó su profundo dolor por la irreparable pérdida.

“No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”, concluyó la pareja de Castro.

La investigación judicial sobre su muerte

Respecto a la secuencia de los hechos, las autoridades policiales precisaron que el excampeón de boxeo se encontraba en la sala de máquinas del Bingo de Morón al momento de descompensarse. El personal encargado del establecimiento advirtió la emergencia y convocó de inmediato a un equipo de asistencia médica de urgencia.

Al arribar al lugar, los profesionales de la salud intentaron reanimarlo, pero únicamente pudieron constatar el fallecimiento del histórico representante del boxeo nacional. De acuerdo a las anotaciones preliminares del parte policial, Castro padecía diabetes y al momento del episodio registraba un nivel bajo de insulina en sangre.

A pesar de estos datos médicos iniciales, los peritos aún no determinaron oficialmente la causa precisa de la muerte, por lo que se ordenaron los estudios correspondientes. La causa judicial por la averiguación de causales de muerte quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.