El Vaticano confirmó que el cardenal filipino Luis Antonio Tagle y Gokim presidirá la misa del próximo miércoles en la Plaza de San Pedro. La decisión oficial de la Santa Sede se produce mientras el papa León XIV atraviesa el período de reposo médico estricto tras su reciente cirugía de pulmón en Roma.

El cardenal Luis Antonio Tagle asumirá de manera temporal las funciones litúrgicas del Papa León XIV mientras el Sumo Pontífice se recupera de su cirugía.

El nombramiento tiene un carácter estrictamente temporal y busca garantizar la continuidad del calendario institucional de la Iglesia Católica. Aunque la recuperación del Sumo Pontífice avanza de manera favorable tras la extirpación del adenocarcinoma pulmonar, el equipo médico recomendó suspender sus apariciones públicas para no comprometer el posoperatorio. Desde el Vaticano aclararon que León XIV mantiene el mando absoluto como máxima autoridad de la Iglesia y sigue informado sobre el día a día de la curia.

La celebración eucarística que recaerá sobre los hombros del purpurado asiático está programada para las 10 de la mañana (hora de Italia). Se trata de un evento de especial relevancia, ya que congregará a las autoridades religiosas para conmemorar el décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris laetitia.

Quién es Luis Antonio Tagle, el “Francisco asiático”

Luis Antonio Tagle junto al Papa Francisco

Nacido en Manila en 1957, Luis Antonio Tagle y Gokim se ha consolidado como una de las figuras de mayor peso e influencia tanto en el continente asiático como en los pasillos de la Santa Sede. Su estilo pastoral llano, su capacidad de diálogo intercultural y su cercanía constante con los sectores más vulnerables le valieron dentro de la comunidad católica el apodo del “Francisco asiático”.

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El cardenal Tagle ostenta actualmente el cargo de prefecto del Dicasterio para la Evangelización, un rol desde el cual ha impulsado una visión netamente misionera e inclusiva de la Iglesia. Su ascendencia en la jerarquía vaticana quedó revalidada recientemente, en octubre de 2026, cuando fue designado como el nuevo decano del Colegio Cardenalicio. Esta posición resulta de una enorme trascendencia estructural, ya que lo convierte en el coordinador principal de los cardenales y en el encargado de la preparación de eventuales cónclaves futuros.

Lejos de la rigidez institucional, el purpurado filipino es reconocido por su sensibilidad social y su carisma. En apariciones recientes ha remarcado la necesidad de acercar la Iglesia a las realidades familiares y predicar desde la misericordia, valores centrales del documento Amoris laetitia que guiará la ceremonia de este miércoles. Con las audiencias de León XIV en pausa por cuestiones médicas, Tagle emerge hoy como una de las voces contemporáneas con mayor capacidad para transmitir estabilidad desde el altar mayor de San Pedro.